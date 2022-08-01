Миронов предупредил о планах США развязать войну на Балканах для спасения Киева
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Миронов предупредил о планах США развязать войну на Балканах для спасения Киева

Миронов предупредил о планах США развязать войну на Балканах для спасения Киева

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов считает, что власти США могут спровоцировать войну между Сербией и Косово для спасения киевского режима. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

По его мнению, Украина является американским проектом «Анти-Россия», а Косово — таким же проектом «Анти-Сербия». Депутат обвинил Вашингтон в создании на Балканах «заповедника для террористов» для дестабилизации и давления на Белград — единственного союзника Москвы в регионе. Власть в самопровозглашенной республике на самом деле принадлежит Вашингтону, заявил Миронов. «Верховодят в Косово не местные бандиты, которые называют себя премьерами или президентами, а посол США, он и приказал отработать назад», — подчеркнул парламентарий.

Миронов считает, что в момент обострения ситуация вокруг Тайваня и внутренних экономических проблем США не заинтересованы в эскалации еще одного крупного конфликта, однако все может измениться. «Надо быть готовыми к тому, что, если в Вашингтоне исчерпают все возможности спасти преступный киевский режим, в дело пойдут запасные варианты, в том числе попытка развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию», — считает Миронов.

Вечером 31 июля обстановка в Косове обострилась из-за решения закрыть КПП на административной линии с центральной Сербией, поскольку с 1 августа вступал в силу закон, по которому сербские документы становились недействительными для въезда. В ответ проживающие на севере Косова сербы вышли на массовые демонстрации. После встречи властей автономии с послом США было решено отложить запрет сербских документов до 1 сентября.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в событиях на границе Сербии и Косова виноваты США. Такими методами Вашингтон пытается ослабить страны, которые высказывают независимую позицию, отметил он.

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По материалам: pnp.ru

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