Мясников назвал главную опасность выявленного у Чубайса синдрома Гийена-Барре

Вадим Карасев

Мясников назвал паралич дыхания главной опасностью синдрома Гийена-Барре у Чубайса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главную опасность синдрома Гийена — Барре (СГБ)синдрома Гийена — Барре (СГБ), с которым экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Доктор объяснил, что синдром характеризуется поражением нескольких периферических нервов, как правило, от ног до рук и головы. По его словам, это ведет от первоначальной слабости в ногах к параличу: человек не может ходить, двигать руками, управлять глазными и прочими мышцами. «Самое опасное, что часто отказывают мышцы, при помощи которых мы дышим и может развиваться паралич дыхания», — отметил медик.

Специалист объяснил, что заболевание длится от двух до нескольких недель и требует интенсивного госпитального лечения. «Как правило, всему предшествует инфекция: бактериальная или вирусная», — подчеркнул Мясников. Обычно синдром вызывает кампилобактер (Campilobacter), хотя триггером может служить и вирус гриппа, и коронавирус, добавил он.

«На эти вирусы или бактерии вырабатываются антитела, которые по каким-то причинам путают сигнал "свой-чужой" и начинают поражать не вирусы, а собственные клетки. В данном случае — клетки оболочки периферических нервов», — объяснил специалист. В результате, как отметил медик, нерв теряет свою функцию.

Медик также рассказал, что смертность у заболевших СГБ составляет от трех до семи процентов, однако последствия паралича остаются у почти половины пациентов на долгое время. «Кстати, болезнь не такая и редкая, у нас в больнице мы встречаем Гийена — Барре примерно 1-2 раза в месяц», — добавил он.

Ранее 31 июля сообщалось, что Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник с синдромом Гийена — Барре. Отмечалось, что его состояние нестабильно, отнимаются руки и ноги.