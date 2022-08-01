На могиле Юрия Шатунова разразился скандал
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На могиле Юрия Шатунова разразился скандал

На могиле Юрия Шатунова разразился скандал
Сегодня сороковой день, как скончался певец Юрий Шатунов. Сегодня с раннего утра поклонники несут к могиле солиста группы «Ласковый май» белые розы. Уже к обеду около погоста собрались сотни фанатов певца для того, чтобы почтить его память. На Троекуровском кладбище была проведена панихида по звезде 90-х. Очевидцы рассказывают, что к могиле Шатунова подходил священнослужитель. Помимо этого среди запланированных памятных акций был запуск белых голубей в небо. Периодически кто-то из присутствующих включал музыку, самые известные хиты певца. А отдельные энтузиасты обходили присутствующих для сбора подписей под петицией о посмертном присвоении певцу звания народный артист. Несмотря на большое количество желающих еще раз проститься с Шатуновым, ни к каким неприятным инцидентам «толкучка» не привела.
Однако без скандала траурное мероприятие всё равно не обошлось. Дело в том, что в какой-то момент на кладбище появились люди с камерами. Как выяснилось, операторы приехали с техникой для того, чтобы вести трансляцию сороковин. Как сообщает ЭГ, съемку организовал ГБУ «Ритуал». «Когда об этом стало известно общественности, то разразился скандал, и трансляцию немедленно прервали... В Сети некоторые особо возмущенные фанаты заявили, что подобные действия для столь уважаемой организации «за гранью», — сообщил источник. Напомним, что недавно директор певца Аркадий Кудряшов рассказал представителям СМИ о результатах проведенного вскрытия. Он сообщил о свежей «бляшке», которая могла образоваться за год. Именно эта проблема и привела к обширному инфаркту, который перенес Шатунов. Кудряшов опроверг слухи о том, что здоровье артиста подорвали алкоголь или наркотики.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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