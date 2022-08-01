Настасья Самбурская бросила очередного мужика
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Настасья Самбурская бросила очередного мужика

Настасья Самбурская бросила очередного мужика
Актриса Настасья Самбурская уже не надеется стать матерью естественным путем. Минувшей весной звезда «Универа» случайно засветила бойфренда. Им оказался успешный стоматолог-ортопед Глеб Пекли. Поклонники были рады за артистку, однако новые отношения продлились недолго. Вчера 35-летняя Настасья Самбурская разоткровенничалась, отвечая на вопросы подписчиков. Актрису спросили, куда пропал ее возлюбленный. Неужели пара распалась? «Да», — написала брюнетка. Очевидно невольное раскрытие отношений отразилось на них негативно. Звезда «Универа» согласилась с предположениями поклонников, что, будучи известной персоной ей трудно найти достойного избранника. «Такие мужчины либо уже женаты, либо еще не родились. А я как бы не молодею», — с юмором отметила Самбурская.
Актриса поделилась и  планами на материнство. Настасья заявила, что не намерена «рожать для себя» без второй половины. «В таком случае я рассматриваю только усыновление. Мой ребенок должен жить в полной семье», — заявила она. К слову, ранее Глеб Пекли рассказывал, какую именно девушку видит рядом с собой. Пользователи отметили: волевая и сильная Настасья едва ли подходит под его описание. «Очень люблю женственных девушек. Девчонка-пацан — это не мое», — говорил мужчина. Один из подписчиков предложил актрисе приглядеться к Виктору Дробышу. В ответ звезда напомнила, что давно разорвала сотрудничество с продюсером. Причем расставание прошло со скандалом, которое продолжилось в суде. «Да… А какие поступки он для меня совершал», — иронично ответила актриса.
# Шоу-бизнес Самбурская Настасья
По материалам: z-aya

Последние новости

Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании
Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании
Мария Луговая рассказала, кого родила
Мария Луговая рассказала, кого родила
На могиле Юрия Шатунова разразился скандал
На могиле Юрия Шатунова разразился скандал
Настасья Самбурская бросила очередного мужика
Настасья Самбурская бросила очередного мужика
Лайма Вайкуле рассказала, что думает о русских
Лайма Вайкуле рассказала, что думает о русских
Ольга Орлова жестко прошлась по критикам
Ольга Орлова жестко прошлась по критикам
Терраса с видом на Голливуд: Клава Кока навестила покинувших Россию солистов Little Big
Терраса с видом на Голливуд: Клава Кока навестила покинувших Россию
Повелитель меча и магии
Повелитель меча и магии
В Ольхонском районе пройдет борцовский турнир памяти чемпиона Михаила Елбаскина
В Ольхонском районе пройдет борцовский турнир памяти чемпиона Михаила
Monster Boy and the Cursed Kingdom обновят до Xbox Series X | S — на обеих консолях будет 120 FPS
Monster Boy and the Cursed Kingdom обновят до Xbox Series X | S — на
Наташа Королева объяснила, почему на самом деле улетела в США: причины
Наташа Королева объяснила, почему на самом деле улетела в США: причины
Грызлов оценил ход спецоперации на Украине
Грызлов оценил ход спецоперации на Украине

Топ на сегодня

Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью

Еще по теме

Вес Настасьи Самбурской удивил её поклонников
Настасья Самбурская показала, какой была в студенческие годы
Настасья Самбурская вышла в свет с красавцем-мужчиной
Настасья Самбурская раскритиковала поклонников из-за советов о рождении ребенка