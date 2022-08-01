Настасья Самбурская бросила очередного мужика

Актриса Настасья Самбурская уже не надеется стать матерью естественным путем. Минувшей весной звезда «Универа» случайно засветила бойфренда. Им оказался успешный стоматолог-ортопед Глеб Пекли. Поклонники были рады за артистку, однако новые отношения продлились недолго. Вчера 35-летняя Настасья Самбурская разоткровенничалась, отвечая на вопросы подписчиков. Актрису спросили, куда пропал ее возлюбленный. Неужели пара распалась? «Да», — написала брюнетка. Очевидно невольное раскрытие отношений отразилось на них негативно. Звезда «Универа» согласилась с предположениями поклонников, что, будучи известной персоной ей трудно найти достойного избранника. «Такие мужчины либо уже женаты, либо еще не родились. А я как бы не молодею», — с юмором отметила Самбурская.Актриса поделилась и планами на материнство. Настасья заявила, что не намерена «рожать для себя» без второй половины. «В таком случае я рассматриваю только усыновление. Мой ребенок должен жить в полной семье», — заявила она. К слову, ранее Глеб Пекли рассказывал, какую именно девушку видит рядом с собой. Пользователи отметили: волевая и сильная Настасья едва ли подходит под его описание. «Очень люблю женственных девушек. Девчонка-пацан — это не мое», — говорил мужчина. Один из подписчиков предложил актрисе приглядеться к Виктору Дробышу. В ответ звезда напомнила, что давно разорвала сотрудничество с продюсером. Причем расставание прошло со скандалом, которое продолжилось в суде. «Да… А какие поступки он для меня совершал», — иронично ответила актриса.