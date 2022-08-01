Наташа Королева объяснила, почему на самом деле улетела в США: причины
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Наташа Королева объяснила, почему на самом деле улетела в США: причины

Наташа Королева объяснила, почему на самом деле улетела в США: причины

Начиная с февраля 2022 года, многие российские звезды решили покинуть страну, выражая тем самым несогласие с действиями и решениями властей. В глазах поклонников такие эмигранты стали предателями Родины, и теперь каждый выезда знаменитостей за рубеж рассматривается общественностью с точки зрения эмиграции. С таким отношением столкнулась и певица Наташа Королева.


Напомним, что на днях артистка опубликовала в своих социальных сетях ролик, в котором она позирует на фоне небоскребов. Внимательные подписчики быстро определили, что Королева находится в Нью-Йорке. Многие решили, что Наташа решила переждать сложный период в своей стране за океаном. Певицу такое отношение возмутило. В интервью изданию Prozvezd.info она рассказала о причинах отъезда и поделилась своими планами на будущее.

Певица считает, что СМИ решили похайповать на теме эмиграции звезд и приписали ей то, чего на самом деле нет. Королева заявила, что прилетела в Америку, чтобы проведать свою маму, сестру и племянницу. Людмила Порывай, по словам ее дочери, не может уже как раньше летать в Москву, чтобы проведать родственников. Поэтому Наташа прилетает в гости к ней.

«Почему у нас сразу начина­ют придумывать какие-то скандалы, приплетать семейные разборки, измену родине?», – возмущается певица.



Также артистка рассказала и об отношениях со своим супругом. Часто появляется информация, что Сергей Глушко и Наташа Королева разводятся по различным поводам: из-за измен, политических позиций или ссор. Певица называет это домыслами. По ее словам, их отношения с супругом становятся только крепче каждый день.

«У нас с Сергеем в отношениях все прекрасно», – утверждает Королева.


На вопрос о том, когда же она вернется на Родину, Наташа ответила, что совсем скоро. Ее творческий график очень плотный, и времени на долгий отдых нет. Наташа анонсировала выступление по приглашению главы Дагестана, но подробности мероприятия предпочла не раскрывать.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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