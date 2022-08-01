Наташа Королева рассказала о своей эмиграции

Певица Наташа Королева прояснила ситуацию. Несколько дней назад Наташа Королева покинула страну и обосновалась в Майами. В Сети тут же стали обсуждать эмиграцию артистки. Это возмутило звезду, и она поспешила опровергнуть все сообщения о тайном бегстве. Певица обвинила во всем журналистов, которые, по ее мнению, раздули из мухи слона. Она назвала таких журналистов «дешевками», подчеркнув, что, тем не менее, уважает профессионалов, точно так же, как и сама считает себя профессионалом. «По своей работе мне приходится много ездить не только внутри моей любимой страны, но и за ее пределами. И это нормально. В этом нет ничего предосудительного», — добавила исполнительница хита «Подсолнухи».Кроме того, Наталья отметила, что в США живет ее мама и другие родственники, поэтому она часто ездит к ним в гости. «У меня здесь живут сестра, племянница, мама. Мама в возрасте. К сожалению, ей сейчас сложно, как прежде, по несколько раз в год летать ко мне в Москву. Поэтому я выбралась к ней. У меня выдалось несколько свободных дней, и я решила проведать маму», — объяснила свой отъезд супруга Сергея Глушко «Prozvezd». Оставаться надолго в США артистка не планирует. Совсем скоро Наталья отправится в Махачкалу по приглашению главы Дагестана. Кстати, в отношениях с мужем, вопреки сообщениям о разладе и грядущем разводе, все прекрасно. По словам Королевой, их брак становится с годами только крепче.