Названы самые долгие последствия коронавируса
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Названы самые долгие последствия коронавируса

Названы самые долгие последствия коронавирусаИнфекционист рассказал о самых долгих последствиях коронавируса

Инфекционист, вирусолог Николай Малышев в беседе с Ura.ru назвал последствия коронавирусной инфекции, которые могут являться самыми долгими для человека. По его словам, они связаны с работой центральной нервной системы.

«Чем больше времени, тем больше мы узнаем о таких последствиях, особенно со стороны центральной нервной системы. Я лично наблюдал больных, у которых давно ослаб слух и до сих пор не вернулся в норму. Также описаны случаи, когда долго сохраняются изменения вкуса. Возможно, в литературе есть описание изменения обоняния на долгое время», — рассказал специалист.

Он отметил, что в некоторых случаях пациенты, давно перенесшие COVID-19, жалуются не только на проблемы с нервной системой. Малышев подчеркнул, что примерно у каждого третьего человека, который переболел коронавирусом, начинаются проблемы с печенью. Также зачастую возникают негативные последствия, касающиеся дыхательной системы, например сохраняющаяся длительное время одышка.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил о признаках большей патогенности новых подлиний штамма коронавируса «Омикрон» BA.4 и «Кентавр».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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