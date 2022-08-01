Неприятности, удары судьбы и невероятное везение. Каким будет август для всех знаков зодиака

С летом, конечно, не хочется расставаться, но впереди еще целый август, который, по словам звезды «Битвы экстрасенсов» Кажетты Ахметжановой, не даст скучать. Что ждет знаки зодиака в ближайший 31 день? Об этом читайте в нашем материале.

Овен

В августе Овнам предстоит много работы и задач, которые отвлекут их от домашних дел в пользу того, чтобы большую часть времени проводить на работе. Если вы постараетесь, то произведете хорошее впечатление на начальника. К середине месяца лучше проявить осторожность и не принимать важных решений, которые могут повлиять на вашу жизнь. Влияние Меркурия на Овна приведет к тому, что быстрое и непродуманное решение обернется против Овна.

Телец

В августе 2022 года Тельцам стоит пойти на небольшие уступки тем людям, которые для них важны. Покажите близким, что у вас добрая воля и готовность к сотрудничеству. Месяц будет располагать вас к светским встречам. Вы будете наслаждаться новыми знакомствами с очень интересными людьми: интеллектуалами, художниками, знатоками искусства, любителями культуры. Будут востребованы ваши творческие идеи. Пригодятся и ваши коммуникативные навыки. Попятное движение Юпитера и Плутона повлияет на вашу самооценку. Вам следует задуматься о том, как вы относитесь к своей внешности и не придаете ли ей слишком большое значение.

Близнецы

Август 2022 года для Близнецов будет бурным и богатым на различного рода перемены. Сюрпризов можно ожидать 3 и 17 августа, когда планеты поменяют свое расположение. Если вам удастся сохранить спокойствие и самообладание, то в конце месяца вы увидите, что все перемены были к лучшему. Этот месяц будет очень удачным для продажи или покупки недвижимости. Профессиональная сфера будет отнимать гораздо больше вашего времени, чем месяц назад, но они также будут гораздо более прибыльными.

Рак

В августе Ракам придется решать проблемы, связанные с домом и семейной жизнью. Стабильная ситуация на работе позволит вам увидеть допущенную халатность. Вопросы не решатся сами собой, и наступит время усугубления ситуации. Ракам придется проявить терпение. Вспыльчивое поведение и осуждение окружающих закончится ссорами. Стоит обратиться за помощью и советом к близкому другу, который честно скажет, что не так, и поможет это исправить.

Лев

Вы задумаетесь о своих приоритетах и придете к выводу, что ваше счастье зависит в первую очередь от того, все ли хорошо у ваших близких и нет ли между вами конфликтов или недосказанности. Поэтому вы отодвинете карьеру на второй план, чтобы заняться семейными делами, а работа станет для вас средством, инструментом, обеспечивающим существование вашей семьи.

Дева

В августе Девы будут сильно мотивированы на достижение своих целей. Это может отодвинуть вашу семью на задний план. Однако ваши близкие не будут возражать, а наоборот, поддержат вас и будут мотивировать к действию. Планетарная система будет поддерживать энергию и жизненную силу в каждом представителе знака. Благодаря систематической работе ваша карьера начнет развиваться, а достичь профессиональных целей не составит труда.

Весы

Весы — не самый эмоциональный знак, поэтому представители знака так ценят свою профессиональную жизнь, уделяют ей много времени и иногда не обращают внимания на эмоции своих близких. Не иначе будет и в августе 2022 года, ведь Весы в очередной раз без раздумий бросятся в вихрь работы. Предприимчивость и смелость позволят вам добиться поставленных целей. Благодаря благоприятному расположению планет у Весов появится еще больше шансов блеснуть на профессиональном поприще.

Скорпион

Август 2022 года для Скорпиона начнется под знаком бытовых проблем, которые, к сожалению, коснутся и вопросов на работе. А это, в свою очередь, ухудшит ваше психическое состояние, но сдаваться — не вариант, потому что только все усугубится. В первую очередь займитесь проблемами дома, а потом уже всем остальным. Конец месяца принесет плохие новости, но вы должны контролировать свое плохое настроение и не переносить его на других.

Стрелец

Хотя в августе 2022 года Стрельцы будут расширять амбиции, их профессиональные планы не сбудутся. Предпринятые действия не принесут выгоды, поэтому лучше не ввязываться в новые профессиональные авантюры, чтобы избежать разочарования, ведущего к неудовлетворенности. Стоит сосредоточиться на личном развитии, так как в этой сфере в августе можно добиться успеха.

Козерог

Сосредоточьтесь на целях и на том, что нужно сделать как можно скорее, ничего не откладывайте, потому что длинный список дел будет мешать сну и отдыху. В августе семья Козерогов будет требовательной и захочет внимания, поэтому вам придется совмещать домашние и профессиональные дела. Однако, благодаря своим талантам, вы сможете все примирить и даже найти немного времени для себя.

Водолей

В вашем знаке Марс смешается с Нептуном. Их неблагоприятное положение приведет на ваш путь перфекционистов, очень требовательных или умных людей. Вам придется работать с ними над новым проектом. Ваше раздражение достигнет предела, но вы проявите терпение и самообладание. Звезды говорят о том, что в этом месяце Плутон замедлит темпы вашего профессионального развития. Вы должны сохранять спокойствие и самоконтроль. Терпеливо ждите попутного ветра, перемены к лучшему — вопрос времени.

Рыбы

Атмосфера в доме Рыб будет жаркой и напряженной — отсюда побег в работу, в которой представители знака будут искать покой и успокаивать нервы. В финансовом плане это время обещает быть удачным. Неожиданное денежное вливание увеличит ваше финансовое благосостояние. Помните, однако, что деньги — вещь приобретаемая, и стоит экономить, потому что хорошая финансовая полоса не длится вечно.