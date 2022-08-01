"Ни с кем не нянчилась никогда": внуки Эдиты Пьехи пожаловались, что она не успевала быть заботливой бабушкой
Народная артистка России и СССР Эдита Пьеха вчера отмечала свое 85-летие. Певица давно уже прекратила творческую деятельность и о ней с тех пор мало было слышно. Знают о ее жизни сейчас только близкие, поэтому с ними поговорили журналисты "Комсомольской правды".
Эдита всегда выглядела моложе своих лет. Даже в таком преклонном возрасте со здоровьем у нее все в порядке. Внуки артистки рассказали, что у нее нет тяжелых болезней, но возвращаться на сцену она все равно не собирается. "Она не хочет публичной жизни — устала", сообщила внучка Пьехи Эрика Быстрова.
Сцена забрала у близких Эдиты возможность часто ее видеть. Быстрова рассказала, что певице было не до нее.
Стас Пьеха добавил, что даже после завершения карьеры она не стала нянчиться с правнуками. "Правнуки к ней периодически приезжают. Но она ни с кем не нянчилась никогда, это не ее, она королева песни. И просто провести время, когда дети бегают рядом, ей нравится, ей приятно пообщаться с ними. Но нянчиться — она этим не занимается", — объяснил Стас.
Эдита Пьеха вылечила картавость внучки одной простой фразой
По словам Эрики Быстровой, ее бабушка всегда казалась ей властной и строгой. Эдиту все слушались, хотя говорила она всегда очень мягко. Однажды Пьехе удалось даже исправить речевой недостаток Эрики.