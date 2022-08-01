Новое видео с геймплеем FIFA 23 рассказывает о переработанном режиме «Карьера»
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Новое видео с геймплеем FIFA 23 рассказывает о переработанном режиме «Карьера»

Новое видео с геймплеем FIFA 23 рассказывает о переработанном режиме «Карьера»


Для большинства игроков в FIFA в игре есть только один основной режим — Ultimate Team. Тем не менее, EA продолжает развивать и режимы для одиночной игры. В FIFA 23, помимо прочих изменений, переработали режим «Карьера».

Сегодня издательство Electronic Arts опубликовало видео, в котором показало, как изменится режим «Карьера» в игре. Заявлено, что игроки смогут вжиться в роль знаменитых тренеров, количество которых перевалит за 350 штук. Можно будет создать свой собственный клуб, чтобы его тренировал известный тренер, или взять под свое начало любой из существующих клубов. При этом, самого созданного изначально тренера можно будет менять, в том числе и его внешний вид.

Что касается геймплея режима «Карьера», он сильно не изменится, но будут некоторые новые возможности для игроков, которые не хотят играть матч целиком, но и не хотят его пропускать полностью. В специальном сокращенном варианте игры пользователи будут подключаться только к ключевым моментам, что позволит им влиять на исход матчей.

Вместе с тем, в режиме «Карьера» появится система, влияющая на характер игроков. В зависимости от действий пользователя, игрок будет развиваться в разных направлениях.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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