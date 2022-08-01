Объясните мне, что это за штука? (16 фото)

Вадим Карасев

А вот и новая подборка интересных и странных находок людей из нашей нерегулярной рубрики "Объясните мне, что это за штука?". Правила игры вы знаете. Люди замечают что-то необычное, а интернет-эксперты рассказывают, что же они нашли. Итак, давайте поглядим, что искатели принесли на экспертизу сегодня.Керамическая тарелка с шестью круглыми углублениямиОтвет: это тарелка для Эскарго — французского блюда из улиток, которое подаётся с белым сухим вином.Вот как это выглядит:Металлический изогнутый декоративный стерженьОтвет: это китайские закладки для книг. Металлический стержень помещается между страниц, а украшение попадает на корешок, и его видно, когда книга стоит на полке.Нашёл этот набор в новой квартиреОтвет: это инструменты для лепки из глины.Что это за инопланетная штука?Ответ: это музыкальный автомат Seeburg Symphonola.Пластиковая штука, имитирующая дерево. Батарейка AA для сравненияОтвет: это руна для гадания. Она называется «гебо» и означает «дар».Что за металлические штуки с концом, похожим на ложечку?Ответ: это приспособление для чистки ушей, которое популярно в Азии.Воронка высотой 4 м с 3 выходами рядом с детской площадкой и пивным садом в ГерманииОтвет: это трёхстороннее баскетбольное кольцо. Вы забиваете мяч, но не знаете, из какого отверстия он выпадет.Кусок металла, найденный на острове Мустанг прямо у Мексиканского залива. Это было на пляже.Ответ: это копии монет, которые можно купить целыми пачками и использовать для игры. Например, прятать в песок, чтобы дети искали сокровища.Маленький металлический предмет, найден на тротуареОтвет: это пуля.Найдено на распродаже. Думали, что это молочные зубы, но стоматолог сказал, что это зубы взрослого. Хранилось в собственном чехле из кожзамаОтвет: есть предположение, что это то ГриГри — амулет вуду, защищающий владельца от злых сил. Также есть версия, что это поделка из искусственных зубов, встроенных в акрил для зубных протезов. Стоматологи признались, что могут сделать такое от скуки.Ржавая металлическая сфера найдена на пляже в Слайго, ИрландияОтвет: это морской буй.Зелёная трубка с жёлтой губкой внутриОтвет: это увлажнитель для струнных инструментов.Что это за большая металлическая сфера на подставке с циферблатом и шнурами?Ответ: это интегрирующая сфера. Используется для измерения света и для других экспериментов со светом.Колесо со спицами, вращается. Это увлекательно и гипнотически. Что это?Ответ: это игрушка-гироскоп.Похоже на ложку, ёмкостью примерно 15 мл. Скорее всего из латуниОтвет: это приспособление для гашения свечей.