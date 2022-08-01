Объясните мне, что это за штука? (16 фото)
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Объясните мне, что это за штука? (16 фото)

Керамическая тарелка с шестью круглыми углублениямиА вот и новая подборка интересных и странных находок людей из нашей нерегулярной рубрики "Объясните мне, что это за штука?". Правила игры вы знаете. Люди замечают что-то необычное, а интернет-эксперты рассказывают, что же они нашли. Итак, давайте поглядим, что искатели принесли на экспертизу сегодня.

Керамическая тарелка с шестью круглыми углублениями


Ответ: это тарелка для Эскарго — французского блюда из улиток, которое подаётся с белым сухим вином.

Вот как это выглядит:

Вот как это выглядит:
Металлический изогнутый декоративный стержень

Металлический изогнутый декоративный стержень
Ответ: это китайские закладки для книг. Металлический стержень помещается между страниц, а украшение попадает на корешок, и его видно, когда книга стоит на полке.

Нашёл этот набор в новой квартире

Нашёл этот набор в новой квартире
Ответ: это инструменты для лепки из глины.

Что это за инопланетная штука?

Что это за инопланетная штука?
Ответ: это музыкальный автомат Seeburg Symphonola.

Пластиковая штука, имитирующая дерево. Батарейка AA для сравнения

Пластиковая штука, имитирующая дерево. Батарейка AA для сравнения
Ответ: это руна для гадания. Она называется «гебо» и означает «дар».

Что за металлические штуки с концом, похожим на ложечку?

Что за металлические штуки с концом, похожим на ложечку?
Ответ: это приспособление для чистки ушей, которое популярно в Азии.

Воронка высотой 4 м с 3 выходами рядом с детской площадкой и пивным садом в Германии

Воронка высотой 4 м с 3 выходами рядом с детской площадкой и пивным садом в Германии
Ответ: это трёхстороннее баскетбольное кольцо. Вы забиваете мяч, но не знаете, из какого отверстия он выпадет.

Кусок металла, найденный на острове Мустанг прямо у Мексиканского залива. Это было на пляже.

Кусок металла, найденный на острове Мустанг прямо у Мексиканского залива. Это было на пляже.
Ответ: это копии монет, которые можно купить целыми пачками и использовать для игры. Например, прятать в песок, чтобы дети искали сокровища.

Маленький металлический предмет, найден на тротуаре

Маленький металлический предмет, найден на тротуаре
Ответ: это пуля.

Найдено на распродаже. Думали, что это молочные зубы, но стоматолог сказал, что это зубы взрослого. Хранилось в собственном чехле из кожзама

Найдено на распродаже. Думали, что это молочные зубы, но стоматолог сказал, что это зубы взрослого. Хранилось в собственном чехле из кожзама
Ответ: есть предположение, что это то ГриГри — амулет вуду, защищающий владельца от злых сил. Также есть версия, что это поделка из искусственных зубов, встроенных в акрил для зубных протезов. Стоматологи признались, что могут сделать такое от скуки.

Ржавая металлическая сфера найдена на пляже в Слайго, Ирландия

Ржавая металлическая сфера найдена на пляже в Слайго, Ирландия
Ответ: это морской буй.

Зелёная трубка с жёлтой губкой внутри

Зелёная трубка с жёлтой губкой внутри
Ответ: это увлажнитель для струнных инструментов.

Что это за большая металлическая сфера на подставке с циферблатом и шнурами?

Что это за большая металлическая сфера на подставке с циферблатом и шнурами?
Ответ: это интегрирующая сфера. Используется для измерения света и для других экспериментов со светом.

Колесо со спицами, вращается. Это увлекательно и гипнотически. Что это?

Колесо со спицами, вращается. Это увлекательно и гипнотически. Что это?
Ответ: это игрушка-гироскоп.

Похоже на ложку, ёмкостью примерно 15 мл. Скорее всего из латуни

Похоже на ложку, ёмкостью примерно 15 мл. Скорее всего из латуни
Ответ: это приспособление для гашения свечей.
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По материалам: триникси

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