Обретение мощей преподобного Серафима Саровского 1 августа 2022 года

Вадим Карасев

Ежегодно 1 августа верующие посещают храмы и церкви, чтобы помолиться известному святому Серафиму Саровскому. В честь церковного праздника священнослужители призывают всех посетить службы, чтобы заручиться поддержкой народного чудотворца.

Серафим Саровский считается защитником душ праведников, и в день почитания его мощей множество верующих устремится в храм для почтения святого. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести этот день в смирении и обязательно попросить у Серафима Саровского покровительства.

В чем помогает Серафим Саровский

Преподобный Серафим Саровский при жизни стал любимым святым православного народа. К нему обращаются с искренними молитвами, чтобы обрести уверенность, встать на праведный путь и с легкостью отражать любое зло.

Множество паломников 1 августа 2022 года направятся в Дивеевский женский монастырь, чтобы почтить память чудотворца и поклониться перед его святым ликом. Искренние просьбы святому Серафиму возносят на разные случаи жизни. Главное, чтобы молитвы были от чистого сердца, не несли в себе корысти или желания навредить. Чаще всего перед иконой просят:

исцеления от душевных и телесных недугов;укрепления в вере;защиты от любого зла;укрепления семейных отношений;прощения грехов;обретения гармонии внутри себя;помощи в отказе от вредных привычек.

Частные молитвы успокаивают, дарят гармонию и помогают в борьбе с любыми бедами. Любая искренняя просьба будет услышана и помощь придет незамедлительно.

О чем важно вспомнить 1 августа 2022 года

Любой религиозный праздник — это еще один повод пообщаться с Господом и всеми святыми, приобщиться к православной вере и укрепить в ней за счет искренних просьб. В современном мире суета и спешка часто мешают, и именно в дни почитания святых каждый может остановиться, чтобы поразмышлять о жизни, расставить приоритеты и очиститься от негатива.

1 августа священнослужители призывают прихожан посетить торжественные службы и не забывать о том, что путь к счастливой жизни не бывает простым. В преодолении невзгод, воспитании силы воли и духа, смирении и честности каждый сможет открыть для себя заветную дверь, ведущую к светлой жизни.