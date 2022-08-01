Один лесной пожар действует в Иркутской области на утро 1 августа
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Один лесной пожар действует в Иркутской области на утро 1 августа

Один лесной пожар действует в Иркутской области на утро 1 августа

На утро 1 августа в государственном лесном фонде в Иркутской области действует один пожар на севере Катангского района в зоне космического мониторинга. Его площадь составляет 586 гектаров. По поручению губернатора для координации сил и средств тушения пожаров в Катангский район вылетает министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин, сообщает пресс-служба правительства региона.

За минувшие сутки в Катангском районе ликвидировано два пожара на общей площади 0,8 гектара: один пожар перешел с прошлых суток, второй – вновь зарегистрированный. Там же продолжается ликвидация двух локализованных очагов площадью 233 гектара.

Всего в тушении лесных пожаров 31 июля было задействовано 266 пожарных-десантников, сотрудников лесопожарных формирований и работников арендаторов лесных участков, а также восемь единиц наземной техники. До 15 августа на территории северных районов области действует особый противопожарный режим в лесах. Начиная с третьего класса пожарной опасности и выше посещение лесных массивов запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

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По материалам: irk

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