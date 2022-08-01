Ольга Орлова жестко прошлась по критикам

44-летняя ведущая Ольга Орлова дала совет женщинам. Бывшая солистка группы «Блестящие» часто устраивает откровенные разговоры с поклонниками. Многие женщины обращаются к ней за советом в личной жизни и бытовых хлопотах. На этот раз звезда эстрады на своем примере объяснила, как научиться любить себя. Фанатка Ольги рассказала, что ее назвали пышной женщиной, хотя она себя таковой не считает. Подписчица обратилась к Орловой с вопросом, как научиться не переживать из-за чужого мнения и ценить себя. «Давайте на моем примере. Для кого-то я старая, коротконогая, безголосая, с большим ртом и так далее. Но они для меня не авторитет! Мне ровным счетом плевать, что они думают», — высказалась Ольга.Ведущая реалити-шоу «Дом-2» отметила, что ее интересует лишь собственное мнение. Артистка уверена, что есть такие люди, которые могут разглядеть в других лишь самое плохое. Однако сама Орлова уверяет, что она никогда так не делает. «Я другой человек! Я всегда замечаю прекрасное! И живу поэтому прекрасно! А остальные пусть захлебнутся в своей желчи», — пожелала певица. Теледива посчитала некрасивым еще один вопрос. Ольгу спросили, не жалеет ли она, что в свое время родила только одного ребенка. «Это некорректный вопрос. Как и все вопросы про наслужившихся детей. А вдруг я всю жизнь пыталась?! Это личное и не каждый готов этим делиться», — сообщила телезвезда.