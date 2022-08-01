Ольга Орлова жестко прошлась по критикам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Орлова жестко прошлась по критикам

Ольга Орлова жестко прошлась по критикам
44-летняя ведущая Ольга Орлова дала совет женщинам.    Бывшая солистка группы «Блестящие» часто устраивает откровенные разговоры с поклонниками. Многие женщины обращаются к ней за советом в личной жизни и бытовых хлопотах. На этот раз звезда эстрады на своем примере объяснила, как научиться любить себя. Фанатка Ольги рассказала, что ее назвали пышной женщиной, хотя она себя таковой не считает. Подписчица обратилась к Орловой с вопросом, как научиться не переживать из-за чужого мнения и ценить себя. «Давайте на моем примере. Для кого-то я старая, коротконогая, безголосая, с большим ртом и так далее. Но они для меня не авторитет! Мне ровным счетом плевать, что они думают», — высказалась Ольга.
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» отметила, что ее интересует лишь собственное мнение. Артистка уверена, что есть такие люди, которые могут разглядеть в других лишь самое плохое. Однако сама Орлова уверяет, что она никогда так не делает. «Я другой человек! Я всегда замечаю прекрасное! И живу поэтому прекрасно! А остальные пусть захлебнутся в своей желчи», — пожелала певица. Теледива посчитала некрасивым еще один вопрос. Ольгу спросили, не жалеет ли она, что в свое время родила только одного ребенка. «Это некорректный вопрос. Как и все вопросы про наслужившихся детей. А вдруг я всю жизнь пыталась?! Это личное и не каждый готов этим делиться», — сообщила телезвезда.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости Николайчука, а Черкесов получил "леща"
Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости
Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании
Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании
Мария Луговая рассказала, кого родила
Мария Луговая рассказала, кого родила
На могиле Юрия Шатунова разразился скандал
На могиле Юрия Шатунова разразился скандал
Настасья Самбурская бросила очередного мужика
Настасья Самбурская бросила очередного мужика
Лайма Вайкуле рассказала, что думает о русских
Лайма Вайкуле рассказала, что думает о русских
Ольга Орлова жестко прошлась по критикам
Ольга Орлова жестко прошлась по критикам
Терраса с видом на Голливуд: Клава Кока навестила покинувших Россию солистов Little Big
Терраса с видом на Голливуд: Клава Кока навестила покинувших Россию
Повелитель меча и магии
Повелитель меча и магии
В Ольхонском районе пройдет борцовский турнир памяти чемпиона Михаила Елбаскина
В Ольхонском районе пройдет борцовский турнир памяти чемпиона Михаила
Monster Boy and the Cursed Kingdom обновят до Xbox Series X | S — на обеих консолях будет 120 FPS
Monster Boy and the Cursed Kingdom обновят до Xbox Series X | S — на
Наташа Королева объяснила, почему на самом деле улетела в США: причины
Наташа Королева объяснила, почему на самом деле улетела в США: причины

Топ на сегодня

Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью

Еще по теме

Ольга Орлова рассказала о расставаниях с мужчинами
Ольга Орлова прошлась по Евровидению
Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со свекровью
39-летняя Ольга Орлова назвала условие, при котором она выйдет замуж