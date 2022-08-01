Опенченко решила бросить вызов Бухынбылтэ в зачатии детей на телестройке

Вадим Карасев

В своих социальных сетях Алёна Опенченко сообщила, что она хочет родить ребёнка Михаилу Козлову. В своих откровениях Алёна рассказала, что она больше не чайлдфри. Сейчас девушка не стесняется своего прошлого и готова стать молодой мамой прямо под прицелами телекамер.И из этого события Опенченко решила устроить настоящее соревнование, бросив вызов Кристине Бухынбылтэ. Всем известно, что Крис давно хочет родить ребёнка женатому Ивану Барзикову. К слову, мужчина полностью одобряет её желание и хочет плодиться прямо под камерами.Но с чем это всё связано? Девушки делают всё возможное, чтобы убрать с Дом-2 Алексея Адеева. Каждая из них рассчитывает занять нишу рекламы от спонсоров в области детских товаров. Однако на это также рассчитывают Тигран Салибеков с Юлией Белой, анна Самонина и Алексей Адеева.Репиной удалось получить неплохой заработок после рождения ребёнка. Дополнительная реклама в социальных сетях стала для неё неплохим подспорьем. Поэтому Бухынбылтэ рассчитывает составить Безусу конкуренцию или стать ведущей, чтобы все-таки выставить её с проекта.