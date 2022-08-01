Опенченко решила бросить вызов Бухынбылтэ в зачатии детей на телестройке
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Опенченко решила бросить вызов Бухынбылтэ в зачатии детей на телестройке

Опенченко решила бросить вызов Бухынбылтэ в зачатии детей на телестройке
Алёна Опенченко заявила, что она. Ольге не чайлдфри и готова родить ребёнка Михаилу Козлову. Она бросила вызов Кристине Бухынбылтэ, которая тоже хочет родить ребенка женатому Ивану Барзикову. В своих социальных сетях Алёна Опенченко сообщила, что она хочет родить ребёнка Михаилу Козлову. В своих откровениях Алёна рассказала, что она больше не чайлдфри. Сейчас девушка не стесняется своего прошлого и готова стать молодой мамой прямо под прицелами телекамер.

И из этого события Опенченко решила устроить настоящее соревнование, бросив вызов Кристине Бухынбылтэ. Всем известно, что Крис давно хочет родить ребёнка женатому Ивану Барзикову. К слову, мужчина полностью одобряет её желание и хочет плодиться прямо под камерами.

Но с чем это всё связано? Девушки делают всё возможное, чтобы убрать с Дом-2 Алексея Адеева. Каждая из них рассчитывает занять нишу рекламы от спонсоров в области детских товаров. Однако на это также рассчитывают Тигран Салибеков с Юлией Белой, анна Самонина и Алексей Адеева.

Репиной удалось получить неплохой заработок после рождения ребёнка. Дополнительная реклама в социальных сетях стала для неё неплохим подспорьем. Поэтому Бухынбылтэ рассчитывает составить Безусу конкуренцию или стать ведущей, чтобы все-таки выставить её с проекта.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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