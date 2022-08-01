Павел Деревянко: «У меня случались странные состояния, когда было тяжело поддерживать разговор»
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Павел Деревянко: «У меня случались странные состояния, когда было тяжело поддерживать разговор»

Павел Деревянко: «У меня случались странные состояния, когда было тяжело поддерживать разговор»

Сейчас Деревянко является одним из самых востребованных актеров страны. Однако, популярность и семейные драмы негативно сказались на его психике — ему пришлось обратиться за помощью к психологу.


За 46-летним актером тянется репутация ловеласа и сердцееда. Звезда сериала «Домашний арест» состоял в свободных отношениях с Дарьей Мясищевой, которая родила ему двух дочерей. Возлюбленная знала о похождениях Деревянко, однако никак на это не реагировала. Но два года назад пара решила расстаться окончательно. И, тем не менее, несмотря на такую вольную, и, казалось бы, счастливую жизнь, Павел неоднократно посещал психолога, чтобы преодолеть внутренние кризисы.

«Первый раз обратился к специалисту где-то лет десять назад. У меня раньше бывали странные состояния, когда мне было тяжело поддерживать разговор, формулировать мысли. Мы позанимались три или четыре раза, но потом я забыл про это», — рассказал актер в интервью.

Также он не скрывает, что подвержен депрессивным состояниям. Так, после расставания с Дашей, у артиста случилась депрессия. «Мы с ней расстались — и что-то стало меня сильно раскручивать. Я был зол на нее. Потом понял, что это послужило формальной причиной, а что там меня стало раскручивать, не понимал. В позапрошлый Новый год был в абсолютнейших соплях. Просто разорван! Раньше осознанность давала мне силы правильно принимать решения. Быстро все осознавал и отпускал. А в тот Новый год понимал, что отпустить не могу. Это гораздо сильнее меня. Я был в лоскутах!» — делится звезда театра и кино.

По словам актера, кризис миновал. Сейчас Павел снова наслаждается статусом холостяка. Его часто можно заметить в обществе красивых женщин. Однако он продолжает принимать участие в воспитании дочерей. «Варя и Саша абсолютно разные девчонки. В Варваре много от меня: хулиганство, доброта, мудрость. В таком юном возрасте она уже удивительно осознанная. Хочется верить, что и это у нее от меня. Санька другая, немножко в себе. Но в классе, как недавно рассказал ее классный руководитель, она заводила», — рассказал Деревянко о наследницах.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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