Первые 2 игры стали доступны бесплатно по Games With Gold за август

Вадим Карасев





По программе Games With Gold в августе игроки на Xbox One и Xbox Series X | S получат по 4 игры, хотя уже с октября начнут давать только по 2 проекта подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.

Первые 2 игры по Games With Gold за август стали доступны сегодня — это проекты Calico и Saints Row 2.

Calico

Calico

Watch this video on YouTube

Calico — это онлайн-сим с важной и милой целью: перестроить городское котокафе и наполнить его милыми пушными созданиями! Вы попадете в дере…

Перейти в Microsoft Store

Saints Row 2

Saints Row 2

Watch this video on YouTube

Помогите Святым с 3-й стрит вернуть свой город во взрывном продолжении хита 2006 года! В игре Saints Row 2 вы создаете и развиваете неповтор…

Перейти в Microsoft Store