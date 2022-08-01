Первые 2 игры стали доступны бесплатно по Games With Gold за август
Сегодня, 04:30 Вадим Карасев
По программе Games With Gold в августе игроки на Xbox One и Xbox Series X | S получат по 4 игры, хотя уже с октября начнут давать только по 2 проекта подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.
Первые 2 игры по Games With Gold за август стали доступны сегодня — это проекты Calico и Saints Row 2.
Calico
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Calico
Calico — это онлайн-сим с важной и милой целью: перестроить городское котокафе и наполнить его милыми пушными созданиями! Вы попадете в дере…
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Saints Row 2
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Saints Row 2
Помогите Святым с 3-й стрит вернуть свой город во взрывном продолжении хита 2006 года! В игре Saints Row 2 вы создаете и развиваете неповтор…
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По материалам: newxboxone