По делу о пожаре в хостеле Москвы задержан инспектор
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По делу о пожаре в хостеле Москвы задержан инспектор

По делу о пожаре в хостеле Москвы задержан инспектор

Следственный комитет ходатайствует об аресте пожарного инспектора Романа Сабельникова, задержанного по делу пожаре в хостела в Москве, где погибли 8 человек. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и грозит до семи лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский районный суд.

Пожар произошел в ночь на пятницу на первом этаже 16-этажного здания по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2, площадь пожара составила 150 квадратных метров. В качестве основной версии причины пожара рассматривают неисправность электропроводки.

Сабельников, по данным следствия, ограничился выявлением мелких нарушений пожарной безопасности в целях внеплановой выездной проверки хостела, и отразил в документации заведомо ложные сведения, не став отправлять материалы об административном правонарушении в суд.

Учредитель хостела Рауф Миронов в настоящий момент находится в СИЗО. Он ранее в суде заявлял, что готов компенсировать ущерб семьям погибших.

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По материалам: pnp.ru

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