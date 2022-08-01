Почему льготы по ЖКУ действуют не в полном размере
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Почему льготы по ЖКУ действуют не в полном размере

Почему льготы по ЖКУ действуют не в полном размере
Даже при льготе в 50% можно ее не получить. Ветераны труда имеют право получать компенсацию по ЖКУ в 50 %. Однако на деле эта сумма получается намного меньше. Почему это бывает, пояснила юрист Ирина Сивакова. В основном пониженные цифры по компенсации льготники наблюдают летом, поскольку в настоящий момент устанавливает порядок предоставления льгот ветеранам труда региональная власть. А большинство регионов перешли на расчет компенсаций за ЖКУ «по фактическому потреблению». При этом берется в расчете региональный норматив потребления соответствующей услуги. И если ветеран использовал 5 кубометров воды при региональном нормативе в 3, то и компенсация будет рассчитываться исходя из нормы, то есть покроет оплату только 1,5 кубометра воды, пишет fedpress.ru.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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