Почему льготы по ЖКУ действуют не в полном размере

Даже при льготе в 50% можно ее не получить. Ветераны труда имеют право получать компенсацию по ЖКУ в 50 %. Однако на деле эта сумма получается намного меньше. Почему это бывает, пояснила юрист Ирина Сивакова. В основном пониженные цифры по компенсации льготники наблюдают летом, поскольку в настоящий момент устанавливает порядок предоставления льгот ветеранам труда региональная власть. А большинство регионов перешли на расчет компенсаций за ЖКУ «по фактическому потреблению». При этом берется в расчете региональный норматив потребления соответствующей услуги. И если ветеран использовал 5 кубометров воды при региональном нормативе в 3, то и компенсация будет рассчитываться исходя из нормы, то есть покроет оплату только 1,5 кубометра воды, пишет fedpress.ru.