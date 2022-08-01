Подборка забавного и провального загара (15 фото)
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Подборка забавного и провального загара (15 фото)

Мой брат работает на улице и каждый день носит одну и ту же кепкуВо многих регионах нашей страны август начался с сильной жары. Например, в Москве синоптики обещают 30 градусов тепла. Следовательно, загорать можно даже на балконе. Но принимать солнечные ванны надо осторожно, иначе можно оказаться в такой же ситуации, как герои этой подборки.

Мой брат работает на улице и каждый день носит одну и ту же кепку


Фото, вызывающее сочувствие

Фото, вызывающее сочувствие
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Я надел сетчатый головной убор в походе на 48 км
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Загар и кроксы
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Изящный загар, напоминающий о шлеме и футболке
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Было пасмурно, а УФ-индекс был 4…
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У меня была временная татуировка, и это её отпечаток
Чулки в сеточку и солнце

Чулки в сеточку и солнце
Странные солнечные ожоги от странных штанов для йоги

Странные солнечные ожоги от странных штанов для йоги
Солнцезащитный крем очень эффективен, но я не могу дотянуться до середины спины

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Я катался на лыжах
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По материалам: триникси

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Подборка забавного и провального загара (15 фото)
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