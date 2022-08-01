Подборка забавного и провального загара (15 фото)

Вадим Карасев

Во многих регионах нашей страны август начался с сильной жары. Например, в Москве синоптики обещают 30 градусов тепла. Следовательно, загорать можно даже на балконе. Но принимать солнечные ванны надо осторожно, иначе можно оказаться в такой же ситуации, как герои этой подборки.Мой брат работает на улице и каждый день носит одну и ту же кепкуФото, вызывающее сочувствиеРыболовные сети превратили меня в гибрид человека и змеиЯ надел сетчатый головной убор в походе на 48 кмКогда пытаешься нанести солнцезащитный крем, но не слишком успешноЗагар и кроксыИзящный загар, напоминающий о шлеме и футболкеБыло пасмурно, а УФ-индекс был 4…У меня была временная татуировка, и это её отпечатокЧулки в сеточку и солнцеСтранные солнечные ожоги от странных штанов для йогиСолнцезащитный крем очень эффективен, но я не могу дотянуться до середины спиныЯ катался на лыжахМой сын заснул на шезлонгеПочти идеальный прямоугольник