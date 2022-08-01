Подборка забавного и провального загара (15 фото)
Сегодня, 14:45 Вадим КарасевВо многих регионах нашей страны август начался с сильной жары. Например, в Москве синоптики обещают 30 градусов тепла. Следовательно, загорать можно даже на балконе. Но принимать солнечные ванны надо осторожно, иначе можно оказаться в такой же ситуации, как герои этой подборки.
Мой брат работает на улице и каждый день носит одну и ту же кепку
Фото, вызывающее сочувствие
Рыболовные сети превратили меня в гибрид человека и змеи
Я надел сетчатый головной убор в походе на 48 км
Когда пытаешься нанести солнцезащитный крем, но не слишком успешно
Загар и кроксы
Изящный загар, напоминающий о шлеме и футболке
Было пасмурно, а УФ-индекс был 4…
У меня была временная татуировка, и это её отпечаток
Чулки в сеточку и солнце
Странные солнечные ожоги от странных штанов для йоги
Солнцезащитный крем очень эффективен, но я не могу дотянуться до середины спины
Я катался на лыжах
Мой сын заснул на шезлонге
Почти идеальный прямоугольник
По материалам: триникси