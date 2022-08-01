Подборка занятных фотографий из серии "что будет, если" (16 фото)

Вадим Карасев

А что будет, если... Данный вопрос - это главный девиз всех любопытных людей. Особенно часто им задаются в детстве. Но порой детская любознательность остается и во взрослым возрасте. И если раньше исследовательскую страсть приходилось сдерживать (а то вдруг родители отругают?), то сейчас можно спокойно дать волю любопытству. Например, можно ли сделать попкорн из кофе? Любопытные пользователи из разных уголков Сети решили поделиться своими наблюдениями и снимками, которые отвечают на разные версии вопросов "А что будет, если...".Как взорвалась монтажная пенаВот какие следы оставила лягушка, проскакав по грузовикуРуки после 20 минут мытья посудыСделал этот снимок, когда моя мама попала на неровный участок дорогиЧто происходит, когда на протяжение 7 лет ель оборачивали рождественскими гирляндамиВот что произошло с монетой, которая долгое время пробыла в стиральной машинеЭтот парень танцует на одном и том же месте на протяжении недельВот что будет, если попробовать сделать попкорн из кофейного зернаКак выглядит кровь после удаления эритроцитовСлучайно разрезал газонокосилкой дешёвый детский бейсбольный мячВот какой «улов» можно получить из ловушки для мухШланг лежащий на траве может стать «шоссе» для муравьёвВот что стало со стулом после градаВот что будет, если сделать пол из монетВот что будет, если пить малиновый чай из белой кружки с трещинойДерево дымится после удара молнии