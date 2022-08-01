Подборка занятных фотографий из серии "что будет, если" (16 фото)
Сегодня, 16:45 Вадим КарасевА что будет, если... Данный вопрос - это главный девиз всех любопытных людей. Особенно часто им задаются в детстве. Но порой детская любознательность остается и во взрослым возрасте. И если раньше исследовательскую страсть приходилось сдерживать (а то вдруг родители отругают?), то сейчас можно спокойно дать волю любопытству. Например, можно ли сделать попкорн из кофе? Любопытные пользователи из разных уголков Сети решили поделиться своими наблюдениями и снимками, которые отвечают на разные версии вопросов "А что будет, если...".
Как взорвалась монтажная пена
Вот какие следы оставила лягушка, проскакав по грузовику
Руки после 20 минут мытья посуды
Сделал этот снимок, когда моя мама попала на неровный участок дороги
Что происходит, когда на протяжение 7 лет ель оборачивали рождественскими гирляндами
Вот что произошло с монетой, которая долгое время пробыла в стиральной машине
Этот парень танцует на одном и том же месте на протяжении недель
Вот что будет, если попробовать сделать попкорн из кофейного зерна
Как выглядит кровь после удаления эритроцитов
Случайно разрезал газонокосилкой дешёвый детский бейсбольный мяч
Вот какой «улов» можно получить из ловушки для мух
Шланг лежащий на траве может стать «шоссе» для муравьёв
Вот что стало со стулом после града
Вот что будет, если сделать пол из монет
Вот что будет, если пить малиновый чай из белой кружки с трещиной
Дерево дымится после удара молнии
По материалам: триникси