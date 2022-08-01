Похоже, в Microsoft Store у сотен игр появились даты, когда они покинут Game Pass

Вадим Карасев





В Microsoft Store время от времени бывают утечки информации, касательно дат релиза различных игр или преждевременные анонсы новых проектов. Похоже, что произошла очередная такая утечка, на сей раз касающаяся дат удаления игр из Game Pass.

Если зайти в Microsoft Store с браузера и авторизоваться под аккаунтом, где имеется подписка Game Pass, будет отображаться информация о том, через сколько дней прекратит действовать скидка на игры по подписке. Ниже несколько примеров:

Hades — до 15 августа 2022 года (уже на днях эта информация может быть официально подтверждена)Stardew Valley — до 30 ноября 2022 годаYakuza: Like a Dragon — до 30 июня 2023 годаHouse Flipper — до 30 июня 2023 года

Таких игр, у которых отмечена дата, когда они покинут подписку (как предполагается), в Microsoft Store сейчас отображаются сотни. Если дата не указана у самой игры, то можно посмотреть ее у дополнений. Например, у дополнений Two Point Hospital стоит дата окончания действия скидки по Game Pass (что равнозначно удалению из подписки) на 1 сентября. Хотя на странице самой базовой игры это не указано.





Отметим, что еще в январе этого года была похожая утечка, которая частично потом подтвердилась, указанные в утечке игры действительно были удалены в назначенные даты, но не все. По некоторым играм, похоже, Microsoft продлила соглашение еще на 1 год — в результате чего новые даты по ним (в текущей утечке) отложены на год. Это можно видеть на примере Yakuza: Like a Dragon (сравнив дату удаления из прошлогодней утечки и новой). Некоторые же даты в той утечке вовсе были ошибочны, и игры удалили раньше, чем предполагалось.

При этом, не по всем играм в Microsoft Store таким образом сейчас указаны даты удаления. По проектам внутренних студий Xbox, например, Halo Infinite или Forza Horizon 5, такие даты не указаны. Так как эти проекты, как предполагается, не будут покидать подписку Game Pass. Не указаны даты удаления и по некоторым проектам сторонних издательств: Far Cry 5, A Plague Tale: Innocence и прочим.

Стоит еще сказать, что не по всем играм указанная дата удаления из подписки в горизонте одного года. Например, для Watch Dogs 2, которая была добавлена несколько дней назад, срок до удаления из подписки указан в 2 года.





По многим играм Microsoft еще может продлить соглашение на нахождение их в Game Pass. Но, если у вас есть план проектов из Game Pass для прохождения, и вы не знаете с каких игр лучше начать, рекомендуем ознакомиться с указанной информацией в Microsoft Store, пока она остается доступна, чтобы понять, когда тот или иной проект покинет подписку.