Появились подробности визита Пелоси на Тайвань

Вадим Карасев

ETtoday: Пелоси прилетит в Тайбэй вечером 2 августа и остановится в отеле Grand Hyatt

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетит в столицу Тайваня Тайбэй вечером во вторник, 2 августа. Соответствующие подробности появились у портала ETtoday.

По его информации, Пелоси во главе делегации из 20 человек приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в аэропорту Суншань и остановится в отеле Grand Hyatt. На следующий день, в среду, 3 августа, политик посетит парламент Тайваня и встретится с руководством острова, в том числе с главой администрации Цай Инвэнь.

Предполагается, что затем примерно в полдень Пелоси завершит визит и покинет остров.