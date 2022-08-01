Появились подробности визита Пелоси на Тайвань
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Появились подробности визита Пелоси на Тайвань

Появились подробности визита Пелоси на ТайваньETtoday: Пелоси прилетит в Тайбэй вечером 2 августа и остановится в отеле Grand Hyatt

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетит в столицу Тайваня Тайбэй вечером во вторник, 2 августа. Соответствующие подробности появились у портала ETtoday.

По его информации, Пелоси во главе делегации из 20 человек приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в аэропорту Суншань и остановится в отеле Grand Hyatt. На следующий день, в среду, 3 августа, политик посетит парламент Тайваня и встретится с руководством острова, в том числе с главой администрации Цай Инвэнь.

Предполагается, что затем примерно в полдень Пелоси завершит визит и покинет остров.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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