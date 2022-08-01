Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости Николайчука, а Черкесов получил "леща"
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Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости Николайчука, а Черкесов получил "леща"

Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости Николайчука, а Черкесов получил "леща"

Измены, скандалы и драки — неотъемлемые атрибуты реалити-шоу "Дом-2", ради которых многие его и смотрят. На этой неделе без них тоже не обошлось. Однако были и позитивные моменты, ведь на телестройке многие обретают любовь, а не только ссорятся.


Черкесов признался, что ему стыдно за участие в проекте "Дом-2" и получил "леща"
Черкесов признался, что ему стыдно за участие в проекте "Дом-2" и получил "леща"

Экс-участнику телестройки Андрею Черкесову скоро предстоит бой с Мурадом Легендой. На  конференции Андрею напомнили, что он был на телестройке, и мужчина признался, что испытывает за это стыд.


Не место красит человека, а человек место. На "Доме-2" много дичи, много того, за что мне стыдно. Я старался вести себя и жить по совести. Да, были неправильные моменты, но чертом я себя никак не назову.
Видео Черкесов признался, что ему стыдно за участие в проекте "Дом-2" и получил "леща"

Однако "дичь", похоже, преследует его и после выхода за стены реалити-шоу. На конференции он также получил "леща" и много оскорблений в свой адрес. Однако Андрей сумел сохранить холодную голову и не стал кричать в ответ, а лишь сказал, что это был поступок труса.


Горина узнала о зависимости Николайчука
Горина узнала о зависимости Николайчука

На прошлой неделе Екатерина Горина узнала, что ее муж Артур Николайчук погряз в долгах. Он утверждал, что собирает на лечение бабушке, а сам все спустил на игровые ставки. 19-летняя Катя верила ему и сама обеспечивала семью, но теперь намерена разводиться.

Однако пара решила вернуться на телестройку, когда их брак начал трещать по швам. Екатерина считает эту затею провальной и семью спасти не удастся даже на телестройке. А вот Артур преисполнен оптимизмом и заявляет, что развода не будет.


В Сети пожалели дочь Безуса и Репиной

Недавно у Алексея и Тани родилась дочь, и многие надеются, что это укрепит их шаткий союз. Безус уже забрал малышку из роддома, поблагодарил возлюбленную за такой подарок и купил ей дорогой букет цветов.

Однако в Сети помнят скандалы и драки этой пары, поэтому оптимизма не питают. "Ни Таня, ни малышка ему не уперлись"; "Еще один бедный ребенок"; "Очередные показательные выступления Безуса", — писали пользователи. Многие также вспомнили, что у Безуса есть дочь Мия от Елены Дегтяревой, с которой он расстался почти сразу после родов.

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По материалам: uposters.ru

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