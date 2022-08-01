Праздник святой Макрины отмечают 1 августа 2022 года все православные верующие

День пресвятой Макрины отмечают в народе 1 августа все православные люди. В этот день в народе есть поверье, что если в день Макрины будет дождь, то и осень можно было ждать дождливую.

История жизни Макрины

Девочка Макрина появилась на свет в семье христиан в IV столетии. У родителей было восемь детей, старшей была именно Макрина. Все обязанности по дому и присмотром за младшими детьми полностью легли на плечи юной девочки. Мать воспитывала их строго и прививала им веру. Макрина была послушная и терпеливо училась всем делам по дому.

В возрасте 12 лет папа девочки подобрал ей достойного супруга и когда были назначены уже смотрины, парень неожиданно умер. Тогда юная Макрина решила, что ей уготована другая судьба и решила посвятить себя Богу. Девушка была уверена, что ее избранник находится на небесах, ожидает ее. Чтобы не предать своего жениха, Макрина решила не выходить замуж.





Какое-то время Макрина проживала с мамой, послушно помогая ей растить братьев и сестер. Когда все они подросли и разъехались по своим семьям, мать с Макриной оставили все свои пожитки пошли служить Богу при монастыре. Женщины стали монахинями.

Девушка была очень послушной и соблюдала все посты, молилась отвержено. Не пользовалась никакими мирскими благами. Как-то раз Макрина очень сильно заболела, когда пригласили для нее лекаря, девушка отказалась оголять свое тело перед ним. Она была полна веры о том, что Господь ей поможет и полностью исцелит.

Макрина глаз не сомкнув, молилась всю ночь. Когда наступил рассвет отправилась в лес и взяв землю окропленную водой приложила к месту где была рана. Через мгновенье она оправилась, рана исчезла, оставив по себе небольшой след.

После того Макрина была наделена даром исцеления, к ней приходили люди и просили о помощи. Помимо этого она могла изгнать беса и обладала даром пророчества. Скончалась Макрина уже пожилом возрасте в 380 году.

Традиции, приметы и обряды в день Макрины





В народе предки в День Макрины старались завершить все работы лета и приступали к осенним делам. Все насекомые так же готовились ко сну.

Согласно суеверию, нельзя в этот день заниматься прополкой грядки иначе будут сильные дожди, которые ее зальют.

Считается, что если летит осиновый пух, то смело можно отправляться за подосиновиками.

Если в День Макрины 1 августа были осадки, то рожденным девушкам в этот день нежелательно выходить из дома, чтобы ливень не усилился и не залил землю.

При сухой же погоде проводились специальные обряды, которыми вызывали дождь.





Родившуюся в этот день девушку звали Макриной и одевали ее в самый красивый наряд. Все хозяйки должны были принести ей колос из их полей. Все колосья Макрина собирала и несла к воде, чтобы отдать водной стихии, прося ее о дожде.

Для совершения обряда Макрина с колосьями заходила в реку и погружала в воду. Окунувшись девушка смотрела на отражение:

если колосья смотрелись, как жар-птица, — к засухе и тогда она по ним била;

если все равно виднелись очертания золотых колосков, то женщины все входили в воду и помогали Макрине.

Мужчин на обряде присутствовать не должно быть, иначе можно притянуть беду на все село.