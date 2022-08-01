Прохор Шаляпин посвятил новую песню своей ушедшей из жизни супруге

В 2021 году певец женился на Татьяне Клаудие-Девис. С того момента прошел ровно год, и теперь Шаляпин решил почтить память покойной супруги новой песней. Прохор опубликовал в своих социальных сетях клип, в котором использовал кадры со свадьбы.





Напомним, что свадьба Прохора с Татьяной состоялась 31 июля 2021 года. Но счастье молодоженов продлилось недолго. Во время свадебного торжества в августе Клаудиа-Девис и ее родители заразились коронавирусом. И если родственникам невесты повезло – они пережили опасное заболевание, то сама Татьяна не смогла выкарабкаться. Она скончалась спустя месяц после свадьбы – 30 сентября 2021 года.





На первую годовщину свадьбы Прохор решил почтить память супруги своей новой песней, в которой раскрыл свои чувства. Певец опубликовал клип в социальной сети Инстаграм (запрещена в РФ), а в качестве видеоряда использовал кадры с торжества. Стоит отметить, что пользователи Сети оценили как само исполнение певца, так и посыл, который автор попытался вложить в свое творение.

«Отлично поёт, но эстрада занята безголосными, к сожалению», «До мурашек», «Светлая память Танюше!!!!!», «Сильная песня, сильный голос», «Прохор, продолжай работать с автором этой песни», «Очень трогательное видео», – пишут поклонники артиста в комментариях.





Напомним, что перед бракосочетанием бизнесвумен и певец заключили контракт, согласно которому Шаляпин не может претендовать на наследство Татьяны. Несмотря на это, скептики не верили в искренность чувств между супругами. Масло в огонь недоверия подлил и тот факт, что Клаудиа-Девис незадолго до своей кончины приобрела несколько квартир в Москве и переписала их на Прохора.