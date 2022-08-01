Прошли поминки по Шатунову

Юрий Шатунов неожиданно для всех скончался в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Попрощаться со звездой 90-х годов пришло несколько тысяч поклонников, а траурные ритуалы проводились в течение 3 дней. Не удивительно, что на 40 дней на кладбище вновь собралось огромное количество людей.

Как известно, тело артиста было кремировано, по его собственному желанию, которое он озвучил и жене, и концертному директору незадолго до смерти. Часть праха увезла семья в Германию, где развеяла его над любимым озером артист, а часть – захоронили на Троекуровском кладбище. Тут и прошли поминки по звезде.





Траурное мероприятие началось в 10 утра, к этому времени уже собралось много народа. Одни пришли в составе фан-группы или определенного коллектива, другие – самостоятельно. У многих в руках живые цветы, в основном, белые розы, но есть и красные розы, и гвоздики.





Чуть позже к могиле подошел священник, который произнес несколько молитв. Кто-то в это время утирал слезы, кто-то крестился, другие просто стояли вокруг со скорбным видом. Люди искренне переживали утрату. В конце в небо выпустили нескольких белых голубей.





Когда священник ушел, поклонники начали подходить к могиле и оставлять кто цветы, а кто и записки. Люди стояли молча, тихонько перешептываясь, а потом разошлись. Но в течение дня, до закрытия кладбища, на последнее место пристанища артиста еще подходили люди, правда, уже не в таком количестве.





Напомним, что после смерти Юрия Шатунова на его могилу началось настоящее нашествие. Люди ехали из других городов и даже стран, чтобы отдать дань памяти звезде 90-х. На кладбище устраивали концерты с громкой музыкой и песнями, фотографировались на цветах на фоне креста, даже воровали с могилы. Поэтому руководству кладбища пришлось установит пост охраны прямо рядом с этим местом, чтобы лучше контролировать неугомонных фанатов.