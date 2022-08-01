Пушков: Европа будет искать любые возможности сократить поставки газа из России

Европа не сумеет в ближайшем будущем отказаться от российского газа, но будет искать любые возможности сократить поставки из России. Об этом написал в своем Telegram-канале член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Трансанатолийский газопровод (TANAP) является альтернативой российским поставкам газа для Европы. Он доставляет газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию, а затем по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) топливо отправляется в страны Южной Европы.

«Газопровод TANAP должен обеспечить частичную альтернативу российскому газу. Но и вместе с другими источниками (Катар, США, Турция) в ближайшие годы полностью заменить его не сможет», — отметил Пушков.

По его мнению, в ближайшее время европейские страны не смогут отказаться от газа из России, но будет искать любые возможности для сокращения российских поставок.