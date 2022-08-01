Регулятор Великобритании не включил криптовалюты в новые правила рекламе

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) утвердило более строгие правила для борьбы с вводящей в заблуждение рекламой, связанной с высокорисковыми инвестиционными продуктами. Об этом говорится в пресс-релизе.

Требования не затрагивают криптовалюты. Согласно FCA, окончательные нормы продвижения цифровых активов утвердят после того, как правительство и парламент подтвердят, что эта сфера находится в компетенции регулятора.

«Эти правила, вероятно, будут соответствовать тому же вектору, что выбран для других инвестиций с высоким риском. Криптовалюты остаются высокорисковыми [продуктами], поэтому люди должны быть готовы потерять все свои деньги, если решат вложиться», — говорится в заявлении.

В FCA подчеркнули, что новые требования призваны помочь потребителям лучше понять связанные с инвестициями риски. По мнению властей, это позволит гражданам выбирать финансовые продукты, соответствующие их опыту.

В январе 2022 года регулятор опубликовал проект правил рекламы, вводящий запрет маркетинговых кампаний без оценки финансовых знаний и опыта пользователей. Нормы не распространили на невзаимозаменяемые токены.

Ранее Управление по стандартам рекламы Великобритании приступило к рассмотрению варианта добавления дисклеймера в связанную с криптовалютами рекламу.

Напомним, в июле в британский парламент внесли законопроект о финансовых услугах и рынках, в который вошло регулирование цифровых активов.