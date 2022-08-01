Рената Литвинова рассказала, как живет в Европе

Актриса Рената Литвинова призналась, что может себе позволить за границей. Весной артистка решила, что хочет жить в Европе. Актриса и режиссер отправилась в Париж, где еще семь лет назад купила квартиру. На днях стало известно, что Рената собирается в Эстонию. В начале сентября в Таллине она представит свой моноспекталь «Кактус». Тем временем Литвинова сообщила своим фанатам, как ей живется во Франции.«Я разрешила себе все – сидеть, не вставая, вечность, пропустить все встречи, съесть макароны, чипсы, выпить все напитки, которые вроде бы никогда нельзя», - написала она в своей соцсети. Напомним, ранее в Сети возмутились стоимостью билетов на постановку Ренаты Литвиновой. Чтобы увидеть актрису на сцене фанатам придется заплатить от 200 до 601 евро.