Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании

Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасилованииРэпера Mystikal задержали в Луизиане по обвинению в изнасиловании

Американский рэпер Mystikal арестован по обвинению в совершении нескольких преступлений, включая сексуальное насилие. Об этом сообщает Hawaii News Now.

51-летнего Майкла Тайлера (настоящее имя рэпера) задержали 31 июля в Луизиане, США. Ему были предъявлены обвинения сразу по нескольким пунктам, включая изнасилование первой степени, домашнее насилие и грабеж. В настоящий момент полиция ведет расследование. Сумма залога пока не установлена.

Ранее исполнитель уже привлекался к ответственности. В 2003 году он обвинялся в изнасиловании и вымогательстве. Тайлера приговорили к шести годам тюремного заключения. В 2012 году рэпера обвинили в домашнем насилии, через пять лет — снова в изнасиловании. Последнее обвинение было снято за отсутствием доказательств.

Ранее в августе итальянский суд снял со сценариста Пола Хаггиса обвинения в сексуальном насилии.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости Николайчука, а Черкесов получил "леща"
Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости
Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании
Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании
Мария Луговая рассказала, кого родила
Мария Луговая рассказала, кого родила
На могиле Юрия Шатунова разразился скандал
На могиле Юрия Шатунова разразился скандал
Настасья Самбурская бросила очередного мужика
Настасья Самбурская бросила очередного мужика
Лайма Вайкуле рассказала, что думает о русских
Лайма Вайкуле рассказала, что думает о русских
Ольга Орлова жестко прошлась по критикам
Ольга Орлова жестко прошлась по критикам
Терраса с видом на Голливуд: Клава Кока навестила покинувших Россию солистов Little Big
Терраса с видом на Голливуд: Клава Кока навестила покинувших Россию
Повелитель меча и магии
Повелитель меча и магии
В Ольхонском районе пройдет борцовский турнир памяти чемпиона Михаила Елбаскина
В Ольхонском районе пройдет борцовский турнир памяти чемпиона Михаила
Monster Boy and the Cursed Kingdom обновят до Xbox Series X | S — на обеих консолях будет 120 FPS
Monster Boy and the Cursed Kingdom обновят до Xbox Series X | S — на
Наташа Королева объяснила, почему на самом деле улетела в США: причины
Наташа Королева объяснила, почему на самом деле улетела в США: причины

Топ на сегодня

Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью

Еще по теме

Американца признали невиновным после 28 лет заключения
Продюсер «Клиники» задержан по обвинению в сексуальном насилии
Австрийский Верховный Суд пересмотрел дело педофила-мигранта
Тренера сборной Канады по горным лыжам посадили за педофилию и насилие