Россия обеспечивает безопасность маршрута первого судна с зерном
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Россия обеспечивает безопасность маршрута первого судна с зерном

Россия обеспечивает безопасность маршрута первого судна с зерном

Россия принимает меры по обеспечению безопасности на маршруте следования первого судна с зерном, вышедшего из Одессы. Об этом говорится в сообщении Межведомственного российского координационного штаба по гуманитарному реагированию, опубликованном на сайте Минобороны. 

Отмечается, что речь идет в том числе о мерах по недопущению провокаций на пути следования корабля. 1 августа в рамках гуманитарного маршрута из порта Одесса вышло первое судно «Разони» (флаг Сьерра-Леоне, груз — кукуруза). Оно движется по коридору в северо-западной части Черного моря. Прибытие в Стамбул ожидается 2 августа.

Зерновые и минеральные удобрения, помимо Одессы, вывозятся еще из двух портов Украины — Южный и Черноморск. 

Вместе с тем в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 69 иностранных судов из 15 государств, говорится в сообщении ведомства. Кроме того, есть опасность от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

Делегации России, Турции, Украины и ООН 13 июля провели в Стамбуле переговоры по теме украинского зерна. По итогам встречи было решено создать в Стамбуле координационный центр по вывозу зерна. 22 июля были подписаны два договора о вывозе зерна — ООН и Турция заключили отдельные соглашения с Россией и Украиной. Их срок действия составляет 120 дней с возможностью продления.

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По материалам: pnp.ru

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