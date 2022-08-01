Россия ввела санкции против британских журналистов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия ввела санкции против британских журналистов

Россия ввела санкции против британских журналистовМИД России сообщил о введении персональных санкций против журналистов Великобритании

Россия ввела санкции против ряда британских журналистов. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

В частности, ограничения были введены в отношении обозревателя газеты The Times Дэвида Аароновича, редактора военных новостей газеты The Guardian Дэна Саббаха, редактора европейских новостей газеты The Daily Telegraph Джеймса Криспа, журналиста-фрилансера Дэвида Роуза, политического редактора газеты The Sunday Times Кэролайн Уилер и еще нескольких сотрудников британских СМИ.

Также стало известно, что под рестрикции попали бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и пресс-секретарь МИД Великобритании Хелен Бауэр-Истон.

Как следует из заявления внешнеполитического ведомства России, решение о введении санкций было принято «в связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ».

В начале мая власти Великобритании ввели санкции против государственной вещательной компании ВГТРК и отдельных журналистов из России. Причиной стало освещение ими спецоперации на Украине.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россия ввела санкции против британских журналистов
Россия ввела санкции против британских журналистов
Появились подробности визита Пелоси на Тайвань
Появились подробности визита Пелоси на Тайвань
Умерла народная артистка СССР Мира Кольцова
Умерла народная артистка СССР Мира Кольцова
Двоих жителей Аларского района обвиняют в убийстве односельчанина
Двоих жителей Аларского района обвиняют в убийстве односельчанина
Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
Наташа Королева рассказала о своей эмиграции
Наташа Королева рассказала о своей эмиграции
Александр Ревва все это время жил в России по украинскому паспорту
Александр Ревва все это время жил в России по украинскому паспорту
Этери Тутберидзе высказалась об отстранении наших спортсменов
Этери Тутберидзе высказалась об отстранении наших спортсменов
Евгений Петросян улетел из России с семьей
Евгений Петросян улетел из России с семьей
Vauld добилась временной защиты от кредиторов
Vauld добилась временной защиты от кредиторов
Подборка занятных фотографий из серии "что будет, если" (16 фото)
Подборка занятных фотографий из серии "что будет, если" (16
Гороскоп на 2 августа 2022 года: представителей каких знаков зодиака ждут неожиданности
Гороскоп на 2 августа 2022 года: представителей каких знаков зодиака

Топ на сегодня

Стало известно, сколько зарабатывает "сбежавший" из России Александр Ревва
Стало известно, сколько зарабатывает "сбежавший" из России
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

Еще по теме

Давление на Кремль: Великобритания введет свои санкции против российских бизнесменов
В Турции задержали главреда оппозиционной газеты
СМИ узнали о намерении Великобритании расширить санкции против олигархов из РФ
Москва пообещала Лондону адекватный ответ на санкции против чеченцев