Российские суды начали отменять решения о депортации украинцев
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Российские суды начали отменять решения о депортации украинцев

Российские суды начали отменять решения о депортации украинцев«Коммерсантъ»: российские суды начали отменять решения о депортации украинцев

Российские суды начали отменять решения о депортации украинцев из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Московской Хельсинкской группы — правозащитной организации, содействующей выполнению Хельсинкских соглашений.

Как пишет издание, сейчас лишь в подмосковном центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) находятся 113 граждан Украины. Их собирались выдворить из России, в основном за нарушения миграционного законодательства. Также не менее 245 человек не смогли покинуть столичные следственные изоляторы.

В результате решения судов не были исполнены из-за отсутствия фактической возможности их исполнения. Как отметили в ведомстве, застрявшие украинцы со всеми необходимыми документами, не могут пересечь госграницу из-за спецоперации. Те, у кого их нет, не могут восстановить документы, так как украинские консульства в России закрыты.

В июне «Коммерсантъ» сообщал, что не менее 358 украинцев застряли в спецприемнике поселка Сахарово и изоляторах Москвы в ходе процедуры депортации — их не могут выслать на родину из-за разрыва дипломатических отношений России и Украины. По данным издания, в других регионах России также есть «застрявшие» граждане Украины. Некоторых из них пока удалось выслать лишь в ДНР.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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