Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине сентября
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Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине сентября

Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине сентябряSM.News: ветеран разведки РФ Клупов предрек уничтожение РСЗО HIMARS на Украине к сентябрю

Ветеран российской военной разведки, полковник, Герой России Рустем Клупов в беседе с агентством SM.News предрек уничтожение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Соединенными Штатами Украине, к середине сентября.

По его словам, у украинских военных недостаточно мощности боеприпасов для РСЗО, чтобы наносить ими серьезные повреждения. Так, в ракете больше электроники и маршевого двигателя, чем главной боевой части. Клупов отметил, что системы могут нанести серьезный урон, если с высокой точностью попадают, например, в склад боеприпасов, однако для объектов инфраструктуры значительного ущерба не происходит.

Ветеран разведки в вопросе уничтожения HIMARS привел в пример противокорабельные ракеты «Гарпун». Он отметил, что задача по их уничтожению была поставлена в середине апреля и к первой декаде июля она была выполнена.

«Нам понадобилось системе разведки и поражения нашей три месяца. Если первые удары "Хаймарсами" были у нас в середине июня, то, соответственно, к середине сентября мы увидим результаты по их уничтожению», — подчеркнул Клупов.

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что Россия может использовать иранские беспилотники для уничтожения американских HIMARS, которые в последние недели используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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