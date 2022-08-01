РЖД заработает по новым правилам
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РЖД заработает по новым правилам

РЖД заработает по новым правилам

Для использования железных дорог установили обновленные требования. Такой приказ Министерства транспорта вступил в силу 1 августа.

Этот документ заменил аналогичный ранее действовавший приказ Минтранса от 21 декабря 2010 года. Новый документ будет действовать в течение шести лет с момента его вступления в силу.

Принятыми правилами технической эксплуатации железных дорог РФ устанавливается система организации движения поездов, требования к использованию сооружений, устройств инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава.

В том числе, установлены обязанности работников, обеспечивающих движение поездов.

Работники железнодорожного транспорта в соответствии с должностными обязанностями должны знать правила эксплуатации технических средств и состояние сооружений и устройств, систематически проверять их и содержать в исправном и работоспособном состоянии, выполнять техническое обслуживание и ремонт исходя из ремонтной и эксплуатационной документации. Эти требования вытекают из технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава», принятого в 2011 году.

Также железнодорожники обязаны соблюдать правила и нормы по охране труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы в соответствии со своими должностными обязанностями и инструкциями.

На участках с особо интенсивным движением поездов, не оборудованных диспетчерской централизацией, вождение поездов машинистом без помощника допускается только при наличии дежурных по железнодорожным станциям. Эта норма соответствует межгосударственному стандарту по железнодорожному транспорту, введенному в действе в России в качестве национального стандарта в 2020 году.

Кроме того, в соответствии с регламентом Таможенного союза элементы железнодорожного подвижного состава не должны нарушать его габарит.


Пассажирские платформы, расположенные у железнодорожных путей общего пользования, по которым пропускаются пассажирские поезда со скоростью более 200 км/ч , оборудуются владельцем инфраструктуры защитными ограждениями пассажиров от воздушного удара на расстоянии не менее 2 м от края высокой платформы и не менее 2,3 м от края низкой платформы. Это соответствует ГОСТу, введенному в 2014 году.

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По материалам: pnp.ru

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