Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
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Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота

Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флотаСенаторы из Крыма Цеков и Ковитиди заявили, что удар по штабу флота нанесли из Севастополя

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе не с территории Украины, а из Севастополя или Крыма, заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишет РБК.

По его словам, самодельный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) не способен одолеть такое расстояние с территории Украины и нанести удар. «Велика вероятность, что это было совершено с территории Крыма или конкретно Севастополя», — отметил он. Точную информацию, откуда прилетел беспилотник, дадут российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и ФСБ, добавил сенатор. «Если бы это было с территории Украины, так эффективно это бы не сработало», — усомнился политик.

По мнению Цекова, атаку совершили граждане Украины или те, кто придерживается киевской позиции. Он напомнил, что диверсии совершались и в 2014 году, когда некоторые группы лиц не были согласны с итогами референдума.

Сенатор призвал ответить на удар жестко. Он добавил, что инцидент никак не повлияет на ход специальной операции на Украине.

Еще один сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предположила, что атака была совершена с территории российских регионов. При этом она указала, что данную информацию пока не могут подтвердить.

Об атаке беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе стало известно в воскресенье, 31 июля. Пострадали шесть человек. После совершенной атаки власти Севастополя ввели повышенный, желтый уровень террористической опасности в городе.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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