Сергей Павлович "уничтожил" американца Деррика Льюиса, оскорбившего россиян

Вадим Карасев

Пятый номер тяжелого веса UFC, рекордсмен промоушена по числу нокаутов Деррик Льюис решил перед боем с россиянином Сергеем Павловичем оскорбить всех русских (а заодно и немцев). После этого, чтобы одолеть американца, Павловичу понадобилось всего 55 секунд.

Черный Зверь (так называют Льюиса) прямо перед боем с российским спортсменом сделал заявление, которое по каким-то причинам не было замечено местными СМИ.

"Люди из России, Германии и всего такого — они уже рождаются со значком свастики".

Павлович не стал резко реагировать на слова противника, указав лишь, что "один из миллиарда что-то сказал", и что ему "нет до этого никакого дела". Однако в интервью "Спорт-Экспресс" он признался, что считает американца "подлым и коварным", но по другому поводу.

"За ним замечается, что может симулировать, исподтишка что-то сделать, подковырки всякие. С этим человеком всегда надо быть настороже. Грубо говоря, как будто выходишь на охоту на дикого зверя".

Зато на октагоне россиянин смог достаточно внятно ответить американскому сопернику. Бой между Льюисом и Павловичем продлился всего 55 секунд - ровно столько хватило российскому бойцу, чтобы "уничтожить" Черного Зверя. После правого оверхенда и серии ударов от противника Льюис упал на колени перед Павловичем, рефери остановил поединок. Но американец попытался оспорить решение судьи, доказывая, будто остановка поединка была слишком ранней. В свою очередь, Павлович признался, что был готов ко всем пяти раундам.

"Я готов был бить его все пять раундов, три раунда, без разницы. Я проделал к этому бою очень большую работу. Спасибо всем, кто помогал мне", - сказал россиянин в интервью Джо Рогану.

Он добавил, что доволен своей "красивой работой".

Видео победы Сергея Павловича над американцем Дерриком Льюисом

Сергей Павлович нокаутировал американца в UFC

Напомним, что перед боем Льюис был на четвертом месте в рейтинге тяжелого веса UFC, Павлович — на 11-м. Сейчас Сергей, скорее всего, займет место американца. Если это произойдет, то Павлович станет лучшим российским тяжем в UFC.