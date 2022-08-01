Сергей Павлович "уничтожил" американца Деррика Льюиса, оскорбившего россиян
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Сергей Павлович "уничтожил" американца Деррика Льюиса, оскорбившего россиян

Сергей Павлович "уничтожил" американца Деррика Льюиса, оскорбившего россиян

Пятый номер тяжелого веса UFC, рекордсмен промоушена по числу нокаутов Деррик Льюис решил перед боем с россиянином Сергеем Павловичем оскорбить всех русских (а заодно и немцев). После этого, чтобы одолеть американца, Павловичу понадобилось всего 55 секунд.

Черный Зверь (так называют Льюиса) прямо перед боем с российским спортсменом сделал заявление, которое по каким-то причинам не было замечено местными СМИ. 


"Люди из России, Германии и всего такого — они уже рождаются со значком свастики".

Павлович не стал резко реагировать на слова противника, указав лишь, что "один из миллиарда что-то сказал", и что ему "нет до этого никакого дела". Однако в интервью "Спорт-Экспресс" он признался, что считает американца "подлым и коварным", но по другому поводу.

"За ним замечается, что может симулировать, исподтишка что-то сделать, подковырки всякие. С этим человеком всегда надо быть настороже. Грубо говоря, как будто выходишь на охоту на дикого зверя".

Зато на октагоне россиянин смог достаточно внятно ответить американскому сопернику. Бой между Льюисом и Павловичем продлился всего 55 секунд - ровно столько хватило российскому бойцу, чтобы "уничтожить" Черного Зверя. После правого оверхенда и серии ударов от противника Льюис упал на колени перед Павловичем, рефери остановил поединок. Но американец попытался оспорить решение судьи, доказывая, будто остановка поединка была слишком ранней. В свою очередь, Павлович признался, что был готов ко всем пяти раундам.

"Я готов был бить его все пять раундов, три раунда, без разницы. Я проделал к этому бою очень большую работу. Спасибо всем, кто помогал мне", - сказал россиянин в интервью Джо Рогану.

Он добавил, что доволен своей "красивой работой".

Видео победы Сергея Павловича над американцем Дерриком Льюисом

Сергей Павлович нокаутировал американца в UFC

Напомним, что перед боем Льюис был на четвертом месте в рейтинге тяжелого веса UFC, Павлович — на 11-м. Сейчас Сергей, скорее всего, займет место американца. Если это произойдет, то Павлович станет лучшим российским тяжем в UFC.

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По материалам: uposters.ru

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