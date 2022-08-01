СК начал проверку в отношении популярного блогера

Вадим Карасев

СК России начал проверку в отношении блогера Евгения Савина на предмет дискредитации армии

Следственный комитет (СК) России начал проверку в отношении популярного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина на предмет дискредитации российской армии. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, с просьбой проверить высказывания блогера выступил депутат Госдумы Роман Терюшков. Савина подозревают в дискредитации Вооруженных сил России, а также в публичном распространении заведомо ложной информации о российских военных.

Также сообщается, что в апреле блогер выпустил на своем YouTube-канале ролик с украинскими футболистами, которые высказались о спецоперации на Украине. В мае Савин заявил, что покинул Россию.

Ранее стало известно о том, что полиция начала проверку в отношении блогера и стендап-комика Данилы Поперечного. Россиянин, написавший жалобу, сообщил, что блогер в соцсетях неоднократно высказывался негативно о спецоперации на Украине. После этого Поперечный записал видеообращение, где заверил, что не дискредитировал российскую армию.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о российских военнослужащих 4 марта. Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы.