Skull And Bones от Ubisoft будет более аркадной, чем Sea of Thieves от Rare

Вадим Карасев





Портал Game Informer опубликовал материал, посвященный игре Skull And Bones от Ubisoft, которая должна выйти в ноябре этого года. Долгожданный пиратский долгострой многие сравнивают с Sea of Thieves, и в рамках материала Game Informer был отдельно затронут этот вопрос.

Действительно, игра Skull And Bones напоминает Sea of Thieves, но проект от Ubisoft является более аркадным. Как отмечают авторы материала, одна из особенностей Sea of Thieves – наличие у всех игроков равного доступа ко всему на самом старте, но в Skull And Bones данный момент построен несколько иначе. В игре Ubisoft предстоит развиваться – изначально у игроков будет только маленький и слабый корабль, но со временем они будут зарабатывать «дурную славу» — местный показатель развития. Чем выше «дурная слава» — тем больше улучшений становится доступно игрокам.

При этом, «дурная слава» может не только расти, но и снижаться. В том числе, за счет этого механизма разработчики намерены защитить слабых игроков начальных уровней от бывалых пиратов. Если игрок на мощном корабле нападет на слабый корабль, у него сильно снизится «дурная слава», заработать которую на высоких уровнях довольно сложно.

Напомним, релиз Skull And Bones от Ubisoft состоится 8 августа 2022 года.

