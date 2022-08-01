Skull And Bones от Ubisoft будет более аркадной, чем Sea of Thieves от Rare
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Skull And Bones от Ubisoft будет более аркадной, чем Sea of Thieves от Rare

Skull And Bones от Ubisoft будет более аркадной, чем Sea of Thieves от Rare


Портал Game Informer опубликовал материал, посвященный игре Skull And Bones от Ubisoft, которая должна выйти в ноябре этого года. Долгожданный пиратский долгострой многие сравнивают с Sea of Thieves, и в рамках материала Game Informer был отдельно затронут этот вопрос.

Действительно, игра Skull And Bones напоминает Sea of Thieves, но проект от Ubisoft является более аркадным. Как отмечают авторы материала, одна из особенностей Sea of Thieves – наличие у всех игроков равного доступа ко всему на самом старте, но в Skull And Bones данный момент построен несколько иначе. В игре Ubisoft предстоит развиваться – изначально у игроков будет только маленький и слабый корабль, но со временем они будут зарабатывать «дурную славу» — местный показатель развития. Чем выше «дурная слава» — тем больше улучшений становится доступно игрокам.

При этом, «дурная слава» может не только расти, но и снижаться. В том числе, за счет этого механизма разработчики намерены защитить слабых игроков начальных уровней от бывалых пиратов. Если игрок на мощном корабле нападет на слабый корабль, у него сильно снизится «дурная слава», заработать которую на высоких уровнях довольно сложно.

Напомним, релиз Skull And Bones от Ubisoft состоится 8 августа 2022 года.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Skull And Bones от Ubisoft будет более аркадной, чем Sea of Thieves от Rare
Skull And Bones от Ubisoft будет более аркадной, чем Sea of Thieves
Хуснуллин назвал срок сдачи первых жилых домов в Мариуполе
Хуснуллин назвал срок сдачи первых жилых домов в Мариуполе
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
Автоломбард: срочные деньги под залог машины
Автоломбард: срочные деньги под залог машины
В ВВС США назвали условие поражения Украины
В ВВС США назвали условие поражения Украины
Медсестра хосписа назвала главные ошибки людей при уходе близких из жизни
Медсестра хосписа назвала главные ошибки людей при уходе близких из
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине сентября
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине
Один лесной пожар действует в Иркутской области на утро 1 августа
Один лесной пожар действует в Иркутской области на утро 1 августа
Похоже, в Microsoft Store у сотен игр появились даты, когда они покинут Game Pass
Похоже, в Microsoft Store у сотен игр появились даты, когда они
Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Раскрыты варианты дизайна купюр в тысячу и пять тысяч рублей
Раскрыты варианты дизайна купюр в тысячу и пять тысяч рублей
Сергей Павлович "уничтожил" американца Деррика Льюиса, оскорбившего россиян
Сергей Павлович "уничтожил" американца Деррика Льюиса,

Топ на сегодня

Принца Уильяма заподозрили в изменах Кейт Миддлтон. Причина - его пристрастие к страпону
Принца Уильяма заподозрили в изменах Кейт Миддлтон. Причина - его
AlphaFold предсказал практически все известные науке белки
AlphaFold предсказал практически все известные науке белки
Средняя цена на газ в Европе резко подскочила
Средняя цена на газ в Европе резко подскочила
В Турции сообщили о скором начале вывоза украинского зерна
В Турции сообщили о скором начале вывоза украинского зерна
Алина Загитова рассказала о богатых родителях
Алина Загитова рассказала о богатых родителях

Еще по теме

Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Похоже, многострадальная Skull & Bones от Ubisoft не выйдет на Xbox One
Ubisoft объявила, что покажет Skull & Bones уже на этой неделе
Долгожданная Skull and Bones от Ubisoft получила дату релиза и геймплейное видео