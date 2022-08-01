«Сложно было всех собрать»: Евгений Петросян с молодой женой и сыном улетели в Турцию

Юморист с семьей отправился в долгожданный отпуск. Петросян и Брухунова с маленьким сыном Ваганом наслаждаются отдыхом на берегу Эгейского моря.

Песчаный пляж, уютный отель и вкусная еда — что может быть лучше? 76-летний Евгений Петросян вместе с семьей в этом году, как и многие российские туристы, отправился отдыхать в Турцию. Если в прошлом году юморист отдыхал здесь же, но со стороны, омываемой Средиземным морем, то теперь его выбор пал на курорты Эгейского моря. Жена Евгения Вагановича Татьяна Бурхунова с нетерпением ждала поездку, а потому не смогла сдержать эмоций по прибытии в отель.

«Действительно, я год ждала этот отпуск, отпуск всей семьей. И конечно, сложно было всех собрать, так подгадать и рабочие графики сложить. Но мне удалось и я очень-очень рада», — поделилась 33-летняя женщина.

Звезда «Кривого зеркала» проведет за границей целый месяц. Шоумен также поделился эмоциями в микроблоге. Расположившись на зеленом газоне в тени деревьев, Евгений Ваганович медитирует. «Турция нынче пощадила нас — жара умеренная. Год назад летом кто-то заметил на моих коленях тейпы и развел в СМИ всякие антимонии. Не стоит беспокоится. Для моего возраста и при моих нагрузках ЛФК — я спортсмен. Особенно когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы. Не делайте из мухи слона», — отметил артист.

Петросян-младший заметно подрос. Поклонники считают, что Ваган Евгеньевич — точная копия автора передачи «Смехопанорама». К слову, у артиста есть еще и 53-летняя дочь от первого брака — Викторина, а также внуки Андрей и Марк. Но с ними Петросян почти не поддерживает общение.