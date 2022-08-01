США выделят Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » США выделят Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 550 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом. 

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, предоставление нового пакета администрация президента США Джо Байдена одобрит сегодня.

В указанный пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS для 155-миллиметровых артиллерийских установок.

Напомним, в начале июня власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, включающего поставку РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним. При этом в администрации президента Байдена подчеркнули, что Украина «пообещала США не использовать американские РСЗО против целей на территории России».

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Регулятор Великобритании не включил криптовалюты в новые правила рекламе
Регулятор Великобритании не включил криптовалюты в новые правила
Всем хейтерам назло! Филипп Киркоров занял первое место в рейтинге инфлюенсеров
Всем хейтерам назло! Филипп Киркоров занял первое место в рейтинге
Новое видео с геймплеем FIFA 23 рассказывает о переработанном режиме «Карьера»
Новое видео с геймплеем FIFA 23 рассказывает о переработанном режиме
Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC
Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC
YouTube удалил пародию Кадырова на Зеленского
YouTube удалил пародию Кадырова на Зеленского
Прошли поминки по Шатунову
Прошли поминки по Шатунову
В ООН заявили о получении запроса России на расследование удара по Еленовке
В ООН заявили о получении запроса России на расследование удара по
Готовимся к новым достижениям и не сорим деньгами: что можно и что нельзя делать на растущую Луну в августе 2022 года
Готовимся к новым достижениям и не сорим деньгами: что можно и что
Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости Николайчука, а Черкесов получил "леща"
Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости
Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании
Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании
Мария Луговая рассказала, кого родила
Мария Луговая рассказала, кого родила
На могиле Юрия Шатунова разразился скандал
На могиле Юрия Шатунова разразился скандал

Топ на сегодня

Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью

Еще по теме

Украинские военные обстреляли территорию ЛНР из американской РЗСО HIMARS
США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450 миллионов долларов
Белый дом опроверг заявления об отдыхе Байдена после ближневосточного турне