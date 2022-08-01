США выделят Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 550 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, предоставление нового пакета администрация президента США Джо Байдена одобрит сегодня.

В указанный пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS для 155-миллиметровых артиллерийских установок.

Напомним, в начале июня власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, включающего поставку РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним. При этом в администрации президента Байдена подчеркнули, что Украина «пообещала США не использовать американские РСЗО против целей на территории России».