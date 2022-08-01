Стало известно о болезни народной артистки СССР Эдиты Пьехи
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Стало известно о болезни народной артистки СССР Эдиты Пьехи

Стало известно о болезни народной артистки СССР Эдиты ПьехиНародная артистка СССР Эдита Пьеха заболела в день своего 85-летия

Народная артистка СССР певица Эдита Пьеха рассказала, что заболела в день своего юбилея, пишет «МК».

Как уточнила исполнительница, она простудилась и вынуждена праздничный день провести в постели. «Вы простите меня, пожалуйста, я простыла и плохо говорю», — призналась Пьеха. Она добавила, что, вероятнее всего, никак не будет отмечать юбилей. «Наверное, нет. Проведу этот день в постели», — призналась певица.

В воскресенье, 31 июля, Пьехе исполнилось 85 лет. В этот день она также отмечает 65-летие творческой деятельности.

Ранее стало известно, что Пьеха получает двойную пенсию. В феврале 2020 года артистка призналась, что ей выдают «артистическую и шахтерскую пенсии».

В феврале 2021 года Эдита Пьеха раскрыла державшееся в секрете имя правнучки — Ида.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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