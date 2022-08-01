Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
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Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию

Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
Певица Светлана Лобода негативно отнеслась к спецоперации и решила разорвать все связи с Россией. Артистка перевезла семью с Украины в Европу, о своем местонахождении она не распространяется. Сейчас певица признается, что внезапный переезд сильно отразился на ее наследницах. Лобода откровенничает, что 11-летняя Евангелина просила приехать в Россию обратно, где они жили в последнее время. Ей было трудно привыкнуть к новым условиям. «Очень тяжело. Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала, — делится Светлана. — Объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: «Мам, я очень скучаю по своим друзьям». Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся». По словам Светланы, и младшая наследница Тильда не понимает, зачем семье потребовался переезд. «Матильда маленькая, ей 4 года. Она часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы переехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то ее это успокаивает», — сказала она.
Несмотря на мольбы дочерей, 39-летняя исполнительница непреклонна: она не поддерживает спецоперацию на территории Украины, из-за чего она и ее родные не могут находиться в нашей стране. «Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено», — выпалила блондинка в интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе. Так, в эмиграции жизнь близких артистки кардинально изменилась. Однако девочки нашли плюсы: теперь их мама всегда рядом с ними, так как она отменила всю концертную деятельность до недавнего времени. «Я сейчас очень много времени провожу с ними. Евочка и Тильда сейчас пошли в лагерь, я отдала, чтобы они общались с детками. Ева говорит, что я никогда так много времени с ними не проводила. Она очень счастлива. Она говорит: «Я хочу, чтобы у тебя работы не было, чтобы ты всегда была с нами», — добавила Лобода.    
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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