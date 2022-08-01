Свыше двух миллионов работ создали авторы Z-контента проекта "За нами правда"
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Свыше двух миллионов работ создали авторы Z-контента проекта "За нами правда"

Свыше двух миллионов работ создали авторы Z-контента проекта "За нами правда"

Более двух миллионов работ в поддержку президента и российских военнослужащих создали участники проекта "За нами правда".

10 августа в Москве состоится награждение лучших авторов Z-контента, сообщает "Народный фронт".


В июле организаторы платформы "За нами правда" запустили серию конкурсов, победителей которых пригласят на церемонию награждения. Пользователи со всей России записывали свои видеообращения для российских военнослужащих, присылали фотографии нарисованных вместе с детьми патриотических рисунков, делились изображениями разнообразных творческих Z-поделок и роликами с авторскими песнями в поддержку президента и спецоперации.

Среди участников первых четырех конкурсов организаторы проекта из "Молодежки ОНФ" определили 40 авторов из разных регионов страны. Каждый из победителей будет отмечен фирменным Z-мерчем. Также на церемонии выступят народные авторы-исполнители, которые представят свои музыкальные номера в поддержку России и ее Zащитников.

Всего за четыре месяца работы народного интернет-проекта "За нами правда" жители нашей страны и других стран мира прислали более двух млн единиц контента. Это стихотворения и песни собственного сочинения, фото и видеоролики, графические материалы.

Также в рамках проекта любой желающий может отправить свои слова поддержки принимающим участие в спецоперации военнослужащим. В июле таких голосовых и текстовых обращений поступило более 36 тыс. Каждое послание будет передано бойцам.

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По материалам: uposters.ru

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