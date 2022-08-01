Терраса с видом на Голливуд: Клава Кока навестила покинувших Россию солистов Little Big
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Терраса с видом на Голливуд: Клава Кока навестила покинувших Россию солистов Little Big

Терраса с видом на Голливуд: Клава Кока навестила покинувших Россию солистов Little Big

Little Big одна из самых популярных российских групп, которая представляла нашу страну на «Евровидении». Поклонники были удивлены, когда узнали, что артисты переехали в США.


Это связано с политической обстановкой — музыканты открыто заявили свое недовольство в социальных сетях и еще весной перебрались в Лос-Анджелес. Пока что там находится лишь часть группы, что осложняет запись нового альбома, но, по слухам, скоро коллектив воссоединится.

Илья Прусикин и Соня Таюрская с удовольствием принимают гостей — так, к ним заехала Клава Кока, которая взяла небольшую паузу и вернулась к путешествиям. Она приехала в дом, который арендуют лидеры Little Big и была удивлена тем, что увидела.

Свое восхищение исполнительница хита «Покинула чат» выразила Соне, спросив у нее, как она живет в такой красоте. Та спокойно ответила, что не замечает ее. «Зажрались, получается, уже», — с юмором парировала Кока.

Она также показала не только шикарный вид с балкона на голливудские холмы, но и внутреннее убранство дома. Там есть большая кухня-гостиная со столом для посиделок, а также комната, отведенная под студию.

Отметим, что Little Big еще весной анонсировали большой тур по России, который включал больше 20 городов, среди них и Москва, и Санкт-Петербург. Но после публичной критики они решили отметить концерты — об этом рассказал сам Прусикин. Продюсеры говорят, что знаменитости потеряли не менее 75 миллионов рублей, но точную сумму знают лишь они.

Ильич (как ласково называют поклонники Илью Прусикина — прим. «СтарХита») не теряет надежды вернуться на родину, но при этом говорит, что не в ближайшее время. В Лос-Анджелес музыканты переехали потому, что собираются сделать упор на западной карьере и больше выступать для англоязычной аудитории.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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