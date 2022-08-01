Туристический регион в Гондурасе начал принимать оплату в биткоине

Муниципалитет Санта-Люсиа в Гондурасе интегрировал платежи в первой криптовалюте для привлечения туристов со всего мира. Об этом сообщает Reuters.

«Это откроет больше возможностей и привлечет больше людей, желающих использовать эту валюту», — заявил менеджер торговой площади Los Robles Сезар Андино.

По данным Macrotrends, в 2019 году доход страны от туризма составил $556 млн, а в 2020 году упал до $189 млн. Теперь гости Санта-Люсии смогут оплачивать товары биткоином, долларом США или гондурасской лемпирой.

Изначально инициативу Bitcoin Valley распространили на 60 предприятий для тестирования проекта. В будущем планируется привлечь к участию больше предпринимателей и районов.

Проект разработали совместно Технологический университет Гондураса, муниципалитет Санта-Люсиа, консорциум криптовалют Coincaex и организация Blockchain Honduras.

«Для борьбы с волатильностью Bitcoin Valley позволит продавцам получать мгновенные платежи в местной валюте», — пояснил основатель Blockchain Honduras Леонардо Пагуада.

Ранее итальянский дом моды Gucci и премиальный бренд Balenciaga анонсировали прием биткоин-платежей в своих бутиках в США. С аналогичной инициативой выступили в одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airlines.

Напомним, в сентябре 2021 года правительство Сальвадора легализовало биткоин. Страна имеет на балансе 2381 BTC (~$55 млн). По подсчетам журналистов, криптовалюта стоит примерно на 50% меньше цены покупки.

Согласно исследованию, 84,8% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для привлечения клиентов.