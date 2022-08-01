Умерла народная артистка СССР Мира Кольцова
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Умерла народная артистка СССР Мира Кольцова

Умерла народная артистка СССР Мира КольцоваВ возрасте 83 лет умерла народная артистка СССР Мира Кольцова

Умерла народная артистка СССР, художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление делами президента России.

Кольцова скончалась на 84-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Свои соболезнования семье Кольцовой и коллективу выразил управляющий делами президента Александр Колпаков. Он отметил, что Мира Михайловна была «выдающимся человеком, артистом с большой буквы и истинным патриотом своей страны».

Кольцова родилась в 1938 году в Москве. Окончила хореографическое училище и театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИСа). Свою творческую деятельность в ансамбле «Березка» начала в 1957 году. Первые двадцать лет работы в коллективе являлась ведущей солисткой ансамбля, исполнявшей все сольные балетные партии. В 1979 году заняла должность художественного руководителя и главного балетмейстера ансамбля.

Ранее стало известно о смерти актрисы Пэт Кэрролл, озвучившей Урсулу в «Русалочке».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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