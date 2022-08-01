Умерла звезда сериала «Звездный путь» Нишель Николс
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Умерла звезда сериала «Звездный путь» Нишель Николс

Умерла звезда сериала «Звездный путь» Нишель НиколсНа 90-м году жизни умерла звезда сериала «Звездный путь» Нишель Николс

На 90-м году жизни умерла звезда сериала «Звездный путь», актриса и певица Нишель Николс. Об этом сообщает The Washington Post.

Смерть артистки, по словам ее сына, наступила по естественным причинам 30 июля. Родственник звезды добавил, что Николс скончалась в своем доме, расположенном в штате Нью-Мексико, США. По информации издания, в 2015 году актриса пережила инсульт, а в 2018-м ей диагностировали слабоумие.

«Друзья, поклонники, коллеги, мир... Прошлой ночью моя мать Нишель Николс скончалась по естественным причинам. Но ее свет, как и древние галактики, которые сейчас можно увидеть впервые, останется для нас и будущих поколений, чтобы мы могли наслаждаться им, учиться и черпать вдохновение», — сообщил сын киноактрисы в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Нишель Николс родилась 28 декабря 1932 года в американском штате Иллинойс. В начале своей карьеры звезда подрабатывала моделью, а также участвовала в мюзиклах. С 1966 по 1969 года актриса принимала участие в сериале «Звездный путь», исполняя роль лейтенанта Нийоты Ухуры звездолета «Энтерпрайз».

Николс стала одной из первых темнокожих актрис, появившихся на экране не в роли прислуги. Помимо этого, именно ей принадлежал первый межрасовый поцелуй, показанный в кино. За всю свою фильмографию звезда приняла участие в более, чем 100 проектах.

Артистка исполнила роли в таких фильмах, как «Снежные псы», «Грузовик Тернер», «Истина в любви», а также озвучила персонажей в «Симпсонах» и «Футураме».

Ранее стало известно о смерти автора комиксов о Человеке-пауке Рона Циммермана.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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