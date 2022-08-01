Утром 1 августа в Зиме горел магазин-склад «Громада»
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Утром 1 августа в Зиме горел магазин-склад «Громада»

Утром 1 августа в Зиме горел магазин-склад «Громада»

В пожарно-спасательную службу Зимы в 10:32 поступило сообщение о пожаре в магазине-складе «Громада». Его общая площадь составляет более двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Работники и посетители магазина покинули здание до прибытия пожарных. Пострадавших нет. В 11:58 площадь пожара в момент локализации составляла уже 450 квадратных метров. Возгорание тушили 12 человек и четыре единицы техники. Сейчас разбирают строительные конструкции. Дознаватели устанавливают причины пожара.



Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области
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По материалам: irk

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